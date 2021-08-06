Алтухов і Вандюк не кваліфікувалися до півфіналу Олімпіади з першої спроби

Українці фінішували четвертими в своїх кваліфікаційних заїздах

Джерело - Чемпіон.

На Олімпійських іграх 2020 у Токіо відбулися кваліфікаційні заїзди у веслуванні на каное-одиночці серед чоловіків на дистанції 1000 метрів.

Україну в цій дисципліні представляли Павло Алтухов та Юрій Вандюк. Наші співвітчизники не змогли з першої спроби відібратися до півфіналу.

Обидва українці фінішували четвертими у своїх кваліфікаційних заїздах, тоді як для виходу в 1/2 фіналу потрібно було потрапляти до ТОП-2.

Втім, Алтухов і Вандюк все ще зберігають шанси продовжити боротьбу за медалі. Вони виступлять у чвертьфіналах, які розпочнуться сьогодні о 05:35 за Києвом.

Раніше, Лузан та Четверікова з першого місця вийшли до півфіналу Олімпіади.