Лузан та Четверікова з першого місця вийшли до півфіналу Олімпіади

Джерело - Чемпіон.
На Олімпійських іграх 2020 у Токіо відбулися кваліфікаційні заїзди у веслуванні на каное серед жіночих дуетів на дистанції 500 метрів.
За Україну в цій дисципліні, яка вперше представлена на Олімпіаді, виступають Людмила Лузан та Анастасія Четверікова.
Наші співвітчизниці впевнено виграли кваліфікаційний заїзд та разом з угорками, що фінішували другими, напряму вийшли до півфіналу.
Решта команд також продовжать боротьбу за медалі, але їм необхідно буде здобувати путівку до 1/2 фіналу в чвертьфіналі.
Півфінальні заїзди відбудуться в суботу, 7 серпня. Початок о 03:30 за Києвом.