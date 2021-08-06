Лузан та Четверікова з першого місця вийшли до півфіналу Олімпіади

Українки впевнено виграли кваліфікаційний заїзд

Джерело - Чемпіон.

На Олімпійських іграх 2020 у Токіо відбулися кваліфікаційні заїзди у веслуванні на каное серед жіночих дуетів на дистанції 500 метрів.

За Україну в цій дисципліні, яка вперше представлена ​​на Олімпіаді, виступають Людмила Лузан та Анастасія Четверікова.

Наші співвітчизниці впевнено виграли кваліфікаційний заїзд та разом з угорками, що фінішували другими, напряму вийшли до півфіналу.

Решта команд також продовжать боротьбу за медалі, але їм необхідно буде здобувати путівку до 1/2 фіналу в чвертьфіналі.

Півфінальні заїзди відбудуться в суботу, 7 серпня. Початок о 03:30 за Києвом.