 Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 6 серпня | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 6 серпня
Сьогодні 00:20 7791
Колос у більшості не зміг перемогти Шахтар Караганду в Лізі конференцій
Вчора 22:53 660
Барселона оголосила про відхід Мессі з клубу
Вчора 20:57 3062 1
Токіо-2020. Легка атлетика. Повний розклад фіналів
Вчора 20:49 12403
Медальний залік Олімпійських ігор
Вчора 20:48 157560 25
Токіо-2020. Розклад Олімпіади на 6 серпня
Вчора 20:48 1613
Ліга конференцій. Колос - Шахтар Караганда: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 20:17 3820
Легендарний Россі завершив кар'єру в MotoGP
Вчора 18:29 373
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни
Вчора 18:00 12650
Токіо-2020. Усі переможці дванадцятого змагального дня - 5 серпня
Вчора 17:22 8043
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Одна з найкрасивіших спортсменок світу мріяла про олімпійське золото. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга
Одна з найкрасивіших спортсменок світу мріяла про олімпійське золото. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:26 4688
На російському телебаченні висміяли гопак Беленюка після чемпіонського поєдинку
На російському телебаченні висміяли гопак Беленюка після чемпіонського поєдинку Valeriy Ruchka
Вчора 22:17 622
Опублікували запис розмови білоруської легкоатлетки з чиновниками країни
Опублікували запис розмови білоруської легкоатлетки з чиновниками країни Valeriy Ruchka
Вчора 21:16 636
Троє проти одного: в Польщі провели божевільний поєдинок за правилами ММА
Троє проти одного: в Польщі провели божевільний поєдинок за правилами ММА Valeriy Ruchka
Вчора 20:55 360
Зворотний бік медалі. Олімпійська призерка показала якою ціною даються перемоги
Зворотний бік медалі. Олімпійська призерка показала якою ціною даються перемоги Valeriy Ruchka
Вчора 16:57 3666 2
Головред Чемпіона: Виходить, чиновники важливіші тренерів на Олімпійських іграх
Головред Чемпіона: Виходить, чиновники важливіші тренерів на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
Вчора 16:41 895
Мені не дозволили взяти тренера! Українська легкоатлетка жорстко прокоментувала виступ на Олімпіаді
Мені не дозволили взяти тренера! Українська легкоатлетка жорстко прокоментувала виступ на Олімпіаді Valeriy Ruchka
Вчора 16:07 3198
Сльози гордості. Батько Марти Фєдіної дуже емоційно відреагував на олімпійську медаль доньки
Сльози гордості. Батько Марти Фєдіної дуже емоційно відреагував на олімпійську медаль доньки Valeriy Ruchka
Вчора 14:23 1424
Від Кличка до Хижняка. Усі фіналісти Олімпійських ігор
Від Кличка до Хижняка. Усі фіналісти Олімпійських ігор Valeriy Ruchka
Вчора 11:50 1007
Українець став автором курйозного автоголу після неймовірної помилки воротаря в Лізі чемпіонів
Українець став автором курйозного автоголу після неймовірної помилки воротаря в Лізі чемпіонів Андрій Дунець
Вчора 09:56 6492 4
Юна британка взяла бронзу в скейтбордингу. Минулого року вона отримала страшну травму під час тренування
Юна британка взяла бронзу в скейтбордингу. Минулого року вона отримала страшну травму під час тренування Valeriy Ruchka
04.08.2021 22:30 646
Фанати загребського Динамо влаштували масштабну бійку із ультрас Легії
Фанати загребського Динамо влаштували масштабну бійку із ультрас Легії Valeriy Ruchka
04.08.2021 20:02 1156
Темношкірий політик із хорошим почуттям гумору: 5 фактів про Жана Беленюка
Темношкірий політик із хорошим почуттям гумору: 5 фактів про Жана Беленюка Valeriy Ruchka
04.08.2021 17:08 1491
І завдяки, і всупереч: нетиповий український футболіст Роман Яремчук
І завдяки, і всупереч: нетиповий український футболіст Роман Яремчук Андрій Дунець
04.08.2021 16:40 6430 3
Динамо відвертається від уболівальників, клуб вчергове неприємно вразив менеджментом
Динамо відвертається від уболівальників, клуб вчергове неприємно вразив менеджментом Андрій Твердохліб
04.08.2021 16:21 5173
Довгоочікуваний Гімн України. Церемонія нагородження Жана Беленюка на Олімпійських іграх
Довгоочікуваний Гімн України. Церемонія нагородження Жана Беленюка на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
04.08.2021 16:14 2655
Пробачте за сльози. Беленюк розплакався після перемоги на Олімпіаді
Пробачте за сльози. Беленюк розплакався після перемоги на Олімпіаді Valeriy Ruchka
04.08.2021 15:29 3023 5
Відео дня! Переможний гопак Беленюка на Олімпійських іграх
Відео дня! Переможний гопак Беленюка на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
04.08.2021 14:55 13751 3
Іранський боєць переміг ефектним прийомом на останніх секундах поєдинку
Іранський боєць переміг ефектним прийомом на останніх секундах поєдинку Valeriy Ruchka
04.08.2021 11:42 2700
Бельгійський легкоатлет отримав травму під час стрибка в довжину. Він приземлився обличчям у пісок
Бельгійський легкоатлет отримав травму під час стрибка в довжину. Він приземлився обличчям у пісок Valeriy Ruchka
04.08.2021 11:14 922
Прямі трансляції
Навколо спорту

Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 6 серпня

Сьогодні 00:20 7791 0
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 6 серпня
#Олімпіада, #розклад

Джерело - Чемпіон.

6 серпня на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх на старт вийдуть 30 представників України.

Легка атлетика

23:30 -  особисті змагання, ходьба на 50 км, фінал: Банзерук Іван, Літанюк Валерій, Закальницький Мар'ян

-------------------------------------- 

Веслування

03:37 -  командні змагання, каное, жінки, двійка, 500 м, кваліфікація: Лузан Людмила, Четверікова Анастасія

-------------------------------------- 

Веслування

03:52 -  особисті змагання, каное, чоловіки, 1000 м, другий заїзд, кваліфікація: Алтухов Павло

-------------------------------------- 

Веслування

04:16 -  особисті змагання, каное, чоловіки, 1000 м, п'ятий заїзд, кваліфікація: Вандюк Юрій

-------------------------------------- 

Художня гімнастика

04:20 -  особисті змагання, кваліфікація:  Погранична Христина, Онопрієнко Вікторія

-------------------------------------- 

Веслування

04:30 -  командні змагання, байдарка, четвірка, жінки, 500 м, кваліфікація: Україна

-------------------------------------- 

Карате

04:30 -  особисті змагання, куміте, жінки, до 61 кг, група В, кваліфікація: Серьогіна Аніта

-------------------------------------- 

Вільна боротьба

06:00 -  особисті змагання, жінки, до 50 кг, 1/8 фіналу: Лівач Оксана - Ібріс Абят (Нігерія)

-------------------------------------- 

Стрибки у воду

09:00 -  особисті змагання, чоловіки, вишка 10 м, кваліфікація: Середа Олексій

-------------------------------------- 

Велоспорт

09:30 -  особисті змагання, жінки, велотрек, спринт, кваліфікація: Басова Любов, Старікова Олена

-------------------------------------- 

Легка атлетика

10:30 -  особисті змагання, жінки, спортивна ходьба, 20 км: Оляновська Людмила, Сахарук Марія, Шевчук Ганна

-------------------------------------- 

Карате

11:00 -  особисті змагання, куміте, чоловіки, до 75 кг, група А, кваліфікація: Горуна Станіслав

-------------------------------------- 

Артистичне плавання

13:00 -  командні змагання, жінки (8 учасниць), кваліфікація:  Україна

Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор

Коментарі ()