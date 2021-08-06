Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 6 серпня

Джерело - Чемпіон.
6 серпня на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх на старт вийдуть 30 представників України.
Легка атлетика
23:30 - особисті змагання, ходьба на 50 км, фінал: Банзерук Іван, Літанюк Валерій, Закальницький Мар'ян
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Веслування
03:37 - командні змагання, каное, жінки, двійка, 500 м, кваліфікація: Лузан Людмила, Четверікова Анастасія
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Веслування
03:52 - особисті змагання, каное, чоловіки, 1000 м, другий заїзд, кваліфікація: Алтухов Павло
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Веслування
04:16 - особисті змагання, каное, чоловіки, 1000 м, п'ятий заїзд, кваліфікація: Вандюк Юрій
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Художня гімнастика
04:20 - особисті змагання, кваліфікація: Погранична Христина, Онопрієнко Вікторія
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Веслування
04:30 - командні змагання, байдарка, четвірка, жінки, 500 м, кваліфікація: Україна
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Карате
04:30 - особисті змагання, куміте, жінки, до 61 кг, група В, кваліфікація: Серьогіна Аніта
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Вільна боротьба
06:00 - особисті змагання, жінки, до 50 кг, 1/8 фіналу: Лівач Оксана - Ібріс Абят (Нігерія)
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Стрибки у воду
09:00 - особисті змагання, чоловіки, вишка 10 м, кваліфікація: Середа Олексій
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Велоспорт
09:30 - особисті змагання, жінки, велотрек, спринт, кваліфікація: Басова Любов, Старікова Олена
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Легка атлетика
10:30 - особисті змагання, жінки, спортивна ходьба, 20 км: Оляновська Людмила, Сахарук Марія, Шевчук Ганна
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Карате
11:00 - особисті змагання, куміте, чоловіки, до 75 кг, група А, кваліфікація: Горуна Станіслав
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Артистичне плавання
13:00 - командні змагання, жінки (8 учасниць), кваліфікація: Україна