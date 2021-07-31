Історична бронза Світоліної та інші підсумки змагального дня - 31 липня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 31 липня, відбувся воський змагальний на Олімпійських іграх у Токіо. Збірна України додала до своєї скарбнички одну нагороду.

Медаль бронзового ґатунку для нашої країни завоювала тенісистка Еліна Світоліна. У матчі за третє місце українка переграла казахську тенісистку Олену Рибакіну.

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У кваліфікації з метання диску українська спортсменка Наталія Семенова показала найгірший результат у групі А (54.28 м) і завершила виступи на турнірі.

Не зумів до фіналу вийти і плавець Владислав Бухов. Українець посів 11-е місце у півфіналі змагань на 50 метрів вільним стилем.

Невдало виступив сьогодні і представник нашої країни в стрибках на батуті Микола Просторов. Український спортсмен посів 12-е місце в кваліфікації і не зміг вийти до фіналу.

Також, відбулися попередні забіги на 400 метрів з бар'єрами серед жінок. Дві українки пробилися до півфіналу змагань. Анна Рижикова показала результат 54.56, а Вікторія Ткачук 54.80. Марія Миколенко завершила свої виступи на турнірі з результатом на фініші 57.86 секунд.

Провалив кваліфікаційний етап змагань і українець Владислав Мазур, який спеціалізується на стрибках у довжину. Мазур посів 13-е місце у групі А і не зміг вийти до фіналу, стрибнувши на 7.60 метрів