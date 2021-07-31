Сльози щастя! Світоліна розплакалася після надважкої перемоги за бронзу Олімпіади

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна в фантастичному трилері за бронзову медаль Олімпійських ігор за рахунок нелюдських якостей вигризла перемогу. Після паразки в першому сеті - 1:6, Еліна була на краю прірви в другому, поступавшись 1:3, але змогла. Змогла довести гру до тай-брейку та перемогти. У третьому сеті ще гірше - 1:4, але залізний характер, сила волі та неймовірна жага до перемоги приносять України п'яту медаль в Токіо.

Світоліна дуже рідко проявляє свої почуття - згадується лише фінал Підсумкового турніру-2018. Проте сьогодні Еліна залишила все, що було, усю себе заради перемоги. Істричної перемоги. І не втримала сліз. Браво, Світоліна!

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