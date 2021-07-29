Зевіна не подолала кваліфікацію на Олімпійських іграх

Українка посіла 19-е місце

Джерело - Чемпіон.

На Олімпійських іграх у Токіо відбулися кваліфікаційні запливи на 200 метрів на спині серед жінок.

У цих змаганнях виступала українка Дар'я Зевіна. Вона у третьому запливі фінішувала 5-ою з результатом 2:12.20.

За підсумками чотирьох запливів українка посіла 19-е місце і до 16-ки найкращих не вийшла.

Раніше, Дар'я Зевіна у плаванні 100 м на спині серед жінок не змогла подолати кваліфікацію Олімпійських ігор у Токіо.

Нагадаємо, український плавець Михайло Романчук завоював бронзову медаль Олімпіади в Токіо.