Зевіна не подолала кваліфікацію на Олімпійських іграх

Джерело - Чемпіон.
На Олімпійських іграх у Токіо відбулися кваліфікаційні запливи на 200 метрів на спині серед жінок.
У цих змаганнях виступала українка Дар'я Зевіна. Вона у третьому запливі фінішувала 5-ою з результатом 2:12.20.
За підсумками чотирьох запливів українка посіла 19-е місце і до 16-ки найкращих не вийшла.
Раніше, Дар'я Зевіна у плаванні 100 м на спині серед жінок не змогла подолати кваліфікацію Олімпійських ігор у Токіо.
Нагадаємо, український плавець Михайло Романчук завоював бронзову медаль Олімпіади в Токіо.