Джерело - Чемпіон.

Мийхайло Романчук завоював бронзову медаль на Олімпійських іграх на дистанції 800 метрів вільнем стилем. Результат 24-річного рівнянина - 7:42.33.

Перемогу несподівано здобув американець Роберт Фінке - 7:41.78. "Срібло" в італійця Грігоріо Палтріньєрі - 7:42.11. Інший українець - Сергій Фролов із результатом 7:45.11 дістався фінішу шостим.

Заплив розпочався із несподіваного ривка італійця, який напередодні Олімпіади перехворів і приїхав до Токіо в не найкращих кондиціях. Перевага Пельтріньєрі досягала майже 2 секунд. Проте починаючи з 600 м - головні фаворити Романчук і німець Веллброк почали нарощувати темп і скорочувати відлставання. За 100 метрів до фінішу здавалося, що Романчук зможе відігратися та вирвати перемогу, але на останніх 50 метрів несподівано почав напливати американець, який у підсумку й став Олімпійським чемпіоном.

Зазначимо, що результат, який показав Романчук у півфіналі (7:41.28) приніс би Михайлу "золото".