Токіо-2020. Розклад і результати Олімпійських ігор на 29 липня

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29 липня відбудеться 6-й день Олімпійських ігор-2020, у якому розіграється відразу 17 комплекти медалей.
Актуально: Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор: Фінали та медалі
Розклад 6-го дня Олімпіади-2020, 29 липня (17 комплекти медалей)
1:30. Гольф. Особиста першість. Чоловіки. 1 раунд
2:30 - 6:00. Академічне веслування.
Чоловіки - двійка
Двійка парна легка
Жінки - двійка
Двійка парна легка
3:00 - 11:00. Стендова стрільба. Трап - чоловіки, жінки
3:00 - 16:00. Бадмінтон. Чоловіки. Жінки. Чоловіки пари. Жінки пари. Змішані команди. Плей-оф
3:00 - 15:45. Волейбол. Жінки. Груповий етап
3:00 - 15:30. Гандбол. Жінки. Груповий етап
3:00 - 16:50. Пляжний волейбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап
3:00 - 13:30. Регбі-7. Жінки. Груповий етап
3:30 - 16:45. Хокей на траві. Чоловіки. Жінки. Груповий етап
3:30 - 13:30. Стрільба з лука. Чоловіки індивідуальні змагання. Жінки індивідуальні змагання. Відбірковий етап
4:00 - 13:50 Водне поло. Чоловіки. Груповий етап
4:00 - 15:00 Баскетбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап
4:00 - 6:20. Велоспорт, ВМХ. Гонки. Чоловіки, жінки. Кваліфікація
4:00 - 13:50 Водне поло. Чоловіки. Груповий етап
4:30 - 14:28. Плавання.
Чоловіки - 800 м в/с
200 м брас
100 м в/с
Жінки - 200 м батетрфляй
4х200 в/с
1. Китай
2. США
3. Австралія
5:00 - 14:10. Бокс. Чоловіки(75 кг, 91+кг). Жінки( 51кг). Відбірковий етап
5:00. Теніс. Чоловіки. Жінки. Індивідуальні та парні змагання. Відбірковий етап
6:05 - 12.00. Вітрильний спорт. Чоловіки. Жінки.
8:00 - 10:45. Гребля на байдарках і каное. З-1 слалом, жінки
11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - 100 кг. Жінки - 78 кг
12:30 - 14:30. Фехтування. Жіноча рапіра, команда
13:00. Бейсбол. Груповий етап
13:50 - 16:00. Спортивна гімнастика. Індивідуальне багатоборство, жінки
14:00 - 16:10. Настільний теніс. Жінки, одиночний розряд