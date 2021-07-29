 Токіо-2020. Розклад і результати Олімпійських ігор на 29 липня | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
Романчук здобув бронзу на дистанції 800 м вільнем стилем
Сьогодні 04:57 2472
Медальний залік Олімпійських ігор
Сьогодні 07:35 54387 3
Токіо-2020. Розклад і результати Олімпійських ігор на 29 липня
Сьогодні 06:55 3484
Хижняк стартував у Токіо з упевненої перемоги
Сьогодні 05:26 1047
Токіо-2020. Світоліна - Вондроушова: онлайн-трансляція
Сьогодні 00:47 4646
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 29 липня
Вчора 23:06 4413
Визначилися чвертьфінальні пари з футболу на Олімпійських іграх
Вчора 23:01 2194
Токіо-2020. Усі переможці п'ятого змагального дня - 28 липня
Вчора 22:54 1068
Помер легендарний нападник Волині
Вчора 19:44 2479
П’ять висновків Токіо-2020 для українського бадмінтону
Вчора 19:33 862
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Ломаченко приготував Печінку Лопеса в теріякі
Ломаченко приготував Печінку Лопеса в теріякі Андрій Твердохліб
Вчора 23:21 426
Німецький тренер дав своїй підопічний смачних ляпасів
Німецький тренер дав своїй підопічний смачних ляпасів Андрій Твердохліб
Вчора 17:48 995
Зустріли, як Мессі: фани італійського клубу неабияк зраділи новому гравцю
Зустріли, як Мессі: фани італійського клубу неабияк зраділи новому гравцю Андрій Дунець
Вчора 15:18 2086 1
Легендарна грузинська спотсменка встановила історичний рекорд, який важко буде перевершити
Легендарна грузинська спотсменка встановила історичний рекорд, який важко буде перевершити Андрій Твердохліб
Вчора 14:17 1408
"У###вай отсюда": рік тому фанати Динамо "тепло" зустріли Луческу
"У###вай отсюда": рік тому фанати Динамо "тепло" зустріли Луческу Valeriy Ruchka
Вчора 11:18 4170 3
Австралійка Тітмус виграла два "золота" в Токіо, але головним героєм став її тренер
Австралійка Тітмус виграла два "золота" в Токіо, але головним героєм став її тренер Андрій Твердохліб
Вчора 10:32 1465
Ломаченко пафосно відкрив свій готельний комплекс
Ломаченко пафосно відкрив свій готельний комплекс Андрій Твердохліб
Вчора 10:18 14117
Знову політика. Офіційний твіттер Олімпіади проігнорував прапор Тайваню
Знову політика. Офіційний твіттер Олімпіади проігнорував прапор Тайваню Андрій Твердохліб
Вчора 08:36 713
Беленюк: Гаель попросив доглянути за Еліною
Беленюк: Гаель попросив доглянути за Еліною Андрій Твердохліб
Вчора 07:23 2515
45 років тому Данило Мигаль станцював гопак на матчі збірної СРСР з синьо-жовтим прапором. ВІДЕО
45 років тому Данило Мигаль станцював гопак на матчі збірної СРСР з синьо-жовтим прапором. ВІДЕО Максим Буйдин
27.07.2021 22:42 13561
Колишній наставник Олімпіка приєднався до Реброва в Аль-Айні
Колишній наставник Олімпіка приєднався до Реброва в Аль-Айні Valeriy Ruchka
27.07.2021 13:53 2080
Дискваліфікований Верняєв привітав росіян з перемогою на Олімпійських іграх
Дискваліфікований Верняєв привітав росіян з перемогою на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
27.07.2021 13:10 3571 3
Американська суперзірка готова заплатити штраф за замість норвезьких гандболісток
Американська суперзірка готова заплатити штраф за замість норвезьких гандболісток Valeriy Ruchka
27.07.2021 10:16 1106
Під час бою Берінчик - Лобов в залі сталася потужна бійка
Під час бою Берінчик - Лобов в залі сталася потужна бійка Valeriy Ruchka
27.07.2021 09:33 81957 2
Протест спортсменок. Німецькі гімнастки виступили на Олімпіаді у незвичній формі
Протест спортсменок. Німецькі гімнастки виступили на Олімпіаді у незвичній формі Valeriy Ruchka
27.07.2021 09:07 1359
Прямі трансляції
Навколо спорту

Токіо-2020. Розклад і результати Олімпійських ігор на 29 липня

Сьогодні 06:55 3484 0
Токіо-2020. Розклад і результати Олімпійських ігор на 29 липня
#Олімпійські ігри-2020

Джерело - Чемпіон.

29 липня відбудеться 6-й день Олімпійських ігор-2020, у якому розіграється відразу 17 комплекти медалей.

  Актуально: Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор: Фінали та медалі

Розклад 6-го дня Олімпіади-2020, 29 липня (17 комплекти медалей)

1:30. Гольф. Особиста першість. Чоловіки. 1 раунд

2:30 - 6:00. Академічне веслування.

Чоловіки - двійка

1. Хорватія
2. Румунія
3. Данія

Двійка парна легка

1. Ірландія
2. Німеччина
3. Італія

Жінки - двійка

1. Нова Зеландія
2. ОКР
3. Канада

Двійка парна легка

1. Італія
2. Франція
3. Нідерланди

3:00 - 11:00. Стендова стрільба. Трап - чоловіки, жінки

3:00 - 16:00. Бадмінтон. Чоловіки. Жінки. Чоловіки пари. Жінки пари. Змішані команди. Плей-оф

3:00 - 15:45. Волейбол. Жінки. Груповий етап

3:00 - 15:30. Гандбол. Жінки. Груповий етап

3:00 - 16:50. Пляжний волейбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

3:00 - 13:30. Регбі-7. Жінки. Груповий етап

3:30 - 16:45. Хокей на траві. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

3:30 - 13:30. Стрільба з лука. Чоловіки індивідуальні змагання. Жінки індивідуальні змагання. Відбірковий етап

4:00 - 13:50 Водне поло. Чоловіки. Груповий етап

4:00 - 15:00 Баскетбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

4:00 - 6:20. Велоспорт, ВМХ. Гонки. Чоловіки, жінки. Кваліфікація

4:00 - 13:50 Водне поло. Чоловіки. Груповий етап

4:30 - 14:28. Плавання.

Чоловіки - 800 м в/с

1. Роберт Фінке (США)
2. Грігоріо Палтріньєрі (Італія)
3. Михайло Романчук (Україна)

200 м брас

1. Зак Стаблеті-Кук (Австралія)
2. Арно Каммінг (Нідерланди)
3. Матті Маттссон (Фінляндія)

100 м в/с

1. Калеб Дрессел (США)
2. Кайл Челмерс (Австралія)
3. Клімент Колесніков (ОКР)

Жінки - 200 м батетрфляй

1. Чжан Юйфей (Китай)
2. Реган Сміт (США)
3. Хейлі Флікінджер (США)

4х200 в/с

1. Китай
2. США
3. Австралія

5:00 - 14:10. Бокс. Чоловіки(75 кг, 91+кг). Жінки( 51кг). Відбірковий етап

5:00. Теніс. Чоловіки. Жінки. Індивідуальні та парні змагання. Відбірковий етап

6:05 - 12.00. Вітрильний спорт. Чоловіки. Жінки.

8:00 - 10:45. Гребля на байдарках і каное. З-1 слалом, жінки

11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - 100 кг. Жінки - 78 кг

12:30 - 14:30. Фехтування. Жіноча рапіра, команда

13:00. Бейсбол. Груповий етап

13:50 - 16:00. Спортивна гімнастика. Індивідуальне багатоборство, жінки

14:00 - 16:10. Настільний теніс. Жінки, одиночний розряд

Коментарі ()