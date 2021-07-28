Угорець на Олімпіаді у Токіо побив рекорд легендарного Фелпса

Джерело - Чемпіон.
Угорець Криштоф Мілак виграв золото на дистанції 200 метрів батерфляєм на Олімпіаді в Токіо.
21-річний спортсмен встановив в цьому запливі новий олімпійський рекорд (1.51,25).
Колишній рекорд на дистанції 200 метрів батерфляєм належав американцеві Майклу Фелпсу (1.52,03).
Друге місце в фіналі посів японець Томорі Хонда, третім став італієць Федеріко Бурдіссо.
Плавання. Олімпіада
Чоловіки. 200 м батерфляй.
28 липня, фінал
1. Крістоф Мілак (Угорщина) 1.51,25 ОR
2. Томорі Хонда (Японія) 1.53,73
3. Федеріко Бурдіссо (Італія) 1.54,45
Раніше, українська пара не змогла пробитися до головного фіналу Олімпіади.