Угорець на Олімпіаді у Токіо побив рекорд легендарного Фелпса

Мілак впевнено завоював золоту медаль

Джерело - Чемпіон.

Угорець Криштоф Мілак виграв золото на дистанції 200 метрів батерфляєм на Олімпіаді в Токіо.

21-річний спортсмен встановив в цьому запливі новий олімпійський рекорд (1.51,25).

Колишній рекорд на дистанції 200 метрів батерфляєм належав американцеві Майклу Фелпсу (1.52,03).

Друге місце в фіналі посів японець Томорі Хонда, третім став італієць Федеріко Бурдіссо.

Плавання. Олімпіада

Чоловіки. 200 м батерфляй.

28 липня, фінал

1. Крістоф Мілак (Угорщина) 1.51,25 ОR

2. Томорі Хонда (Японія) 1.53,73

3. Федеріко Бурдіссо (Італія) 1.54,45

Раніше, українська пара не змогла пробитися до головного фіналу Олімпіади.