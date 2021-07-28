 Токіо-2020. Розклад та результати Олімпійських ігор на 28 липня | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
Світоліна вийшла до півфіналу Олімпійських ігор
Сьогодні 06:43 3198 2
Токіо-2020. Розклад та результати Олімпійських ігор на 28 липня
Сьогодні 09:34 1155
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Токіо-2020. Розклад та результати Олімпійських ігор на 28 липня

Сьогодні 09:34 1155 0
Токіо-2020. Розклад та результати Олімпійських ігор на 28 липня
#Олімпійські ігри-2020

Джерело - Чемпіон.

28 липня відбудеться 5-й день Олімпійських ігор-2020, у якому розіграється відразу 23 комплекти медалей.

  Актуально: Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор: Фінали та медалі

Розклад 5-го дня Олімпіади-2020, 28 липня (23 комплекти медалей)

2:30 - 6:00. Академічне веслування

Двійка парна, жінки

1. Румунія
2. Нова Зеландія
3. Нідерланди

Двійка парна, чоловіки

1. Франція
2. Нідерланди
3. Китай

Четвірки, жінки

1. Австралія
2. Нідерланди
3. Ірландія

Четвірки, чоловіки

1. Австралія
2. Румунія
3. Італія

Четвірка парна, чоловіки

1. Нідерланди
2. Великобританія
3. Австралія

Четвірка парна, жінки

1. Китай 
2. Польща
3. Австралія

3:00 - 16:50. Пляжний волейбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

3:00 - 15:30. Гандбол. Чоловіки. Груповий етап

3:00 - 3:50. Стендова стрільба. Трап. Кваліфікація

3:00 - 15:45. Волейбол. Чоловіки. Груповий етап

3:00 - 15:30. Бадмінтон. Чоловіки. Жінки. Жінки пари. Груповий етап. Плей-оф

3:30 - 16:45. Хокей на траві. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

3:30 - 13:30. Стрільба з лука. Чоловіки індивідуальні змагання. Жінки індивідуальні змагання. Відбірковий етап

4:00 - 15:00 Баскетбол. Чоловіки. Груповий етап

4:00 - 16:30.Настільний теніс. Чоловіки індивідуальні змагання. Жінки індивідуальні змагання. Чвертьфінал

4:30 - 14:31. Плавання.

Естафета 4х200 м, вільний стиль, чоловіки

1. Великобританія
2. ОКР
3. Австралія

200 м, батерфляй, чоловіки

1. Криштоф Мілак (Угорщина)
2. Томору Хонда (Японія)
3. Федеріко Бурдіссо (Італія)

200 м, вільний стиль, жінки

1. Аріарн Тітмус (Австралія)
2. Сіобхан Хогі (Гонконг)
3. Пенні Олексіак (Канада)

200 м, комплекс, жінки

1. Юи Охаси (Японія)
2. Алекс Уолш (США)
3. Кейт Дугласс (США)

1500 м, вільний стиль, жінки

1. Кейті Ледекі (США)
2. Еріка Салліван (США)
3. Сара Колер (Німеччина)

5:00. Теніс. Чоловіки. Жінки. Індивідуальні та парні змагання. Відбірковий етап

5:00 - 14:45. Бокс. Чоловіки(57 кг, 81 кг). Жінки(57 кг, 75 кг). Відбірковий етап

5:30 - об 11:40. Велоспорт.

Велошосе

Індивідуальна гонка, жінки

1. Аннемік ван Влетен (Нідерланди)
2. Марлен Ройссер (Швейцарія)
3. Анна ван дер Брегген (Нідерланди)

6:00. Бейсбол. Груповий етап

6:05 - 12.00. Вітрильний спорт. Чоловіки. Жінки.

6:50 - 11:00. Гребля на байдарках і каное. З-1 слалом, жінки. К-1 слалом, чоловіки

8:00 - 13:50 Водне поло. Чоловіки. Груповий етап

9:00 - 10:00. Стрибки у воду.

Синхрон, 3 м, чоловіки

1. Китай
2. США
3. Німеччина

10:30 - 13.00. Регбі-7. чоловічий фінал

10:30 - 16:15. Футбол. Чоловіки. Груповий етап

11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - 90 кг. Жінки - 70 кг

11:30 - 15:25. Кінний спорт. Індивідуальна виїздка

12:30 - 14.40. Фехтування. Чоловіча шабля, команда

13:15 - 16:00. Спортивна гімнастика. Індивідуальне багатоборство, чоловіки

13:50 - 16:00. Важка атлетика. Чоловіки - 73 кг

14:45 - 17:25. Баскетбол 3х3. Чоловічий і жіночий фінали

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