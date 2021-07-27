Токіо-2020. Результати Олімпійських ігор за 27 липня

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27 липня відбудеться 4-й день Олімпійських ігор-2020, у якому розіграється відразу 22 комплект медалей.
Актуально: Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор: Фінали та медалі
Розклад 4-го дня Олімпіади-2020, 27 липня (22 комплекти медалей)
0:30 - 3:10. Триатлон.
Жінки:
1:00 - 8:20. Серфінг.
Чоловіки
Жінки
3:00 - 16:50. Пляжний волейбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап
3:00 - 13:30. Регбі-7. Чоловіки. Груповий етап. Плей-оф
3:00 - 15:30. Гандбол. Жінки. Груповий етап
3:00 - 10:30. Кульова стрільба.
Змішані команди, пістолет 10 м:
1. Китай
2. ОКР
3. Україна (Олена Костевич та Олег Омельчук)
Гвинтівка, 10 м
1. Китай
2. США
3. ОКР
3:00 - 15:45. Волейбол. Жінки. Груповий етап
3:30 - 16:15. Хокей на траві. Чоловіки. Груповий етап
3:30 - 12:00. Стрільба з лука. Чоловіки індивідуальні змагання. Жінки індивідуальні змагання. Відбірковий етап
4:00 - 16:00. Бадмінтон. Чоловіки. Жінки. Чоловіки пари. Жінки пари. Змішані команди. Груповий етап
4:00 - 16:30. Настільний теніс. Чоловіки індивідуальні змагання. Жінки індивідуальні змагання. Відбірковий етап
4:00 - 13:50 Водне поло. Чоловіки. Груповий етап
4:00 - 15:00 Баскетбол. Жінки. Груповий етап
4:30 - 15:00. Плавання.
Чоловіки
200 м вільним стилем
100 м спина
Жінки
100 м спина
100 м брас
5:00. Теніс. Чоловіки. Жінки. Індивідуальні та парні змагання
5:00 - 14:45. Бокс. Чоловіки(69 кг, 91 кг). Жінки(60 кг, 69 кг). Відбірковий етап
6:05 - 12.00. Вітрильний спорт. Чоловіки. Жінки
7:30 - 16:50. Баскетбол 3х3. Чоловіки. Жінки. Груповий етап. Плей-оф
8:00 - 11:00. Гребля на байдарках і каное.
К-1 слалом, жінки:
9:00 - 11:00. Велоспорт, маунтинбайк.
Жінки:
9:00 - 10:00. Стрибки у воду.
Синхрон, 10 м, жінки:
1. Китай
2. США
3. Мексика
9:50 - 12:00. Важка атлетика.
Жінки - 59 кг:
11:00 - 13:40. Дзюдо.
Жінки - 63 кг
Чоловіки - 81 кг
10:30 - 16:15. Футбол. Жінки. Груповий етап
11:30 - 16:40. Кінний спорт.
Командна виїздка
12:30 - 14.40. Фехтування.
Жіноча шпага, команда:
13.00 - 16:40. Тхеквондо.
Чоловіки - 80 кг
Жінки - 67 кг
13:45 - 16:00. Спортивна гімнастика.
Командне багатоборство, жінки:
13:50 - 16:00. Важка атлетика.
Жінки - 64 кг
14:00 - 16:30. Софтбол.
Фінал