 Токіо-2020. Результати Олімпійських ігор за 27 липня | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
Бронза Костевич і Омельчука, олімпійський рекорд Романчука та інші підсумки змагального дня - 27 липня
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Токіо-2020. Результати Олімпійських ігор за 27 липня
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Токіо-2020. Результати Олімпійських ігор за 27 липня

Сьогодні 17:50 3239 0
Токіо-2020. Результати Олімпійських ігор за 27 липня
#Олімпійські ігри-2020

Джерело - Чемпіон.

27 липня відбудеться 4-й день Олімпійських ігор-2020, у якому розіграється відразу 22 комплект медалей.

  Актуально: Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор: Фінали та медалі

Розклад 4-го дня Олімпіади-2020, 27 липня (22 комплекти медалей)

0:30 - 3:10. Триатлон.

Жінки:

1. Флора Даффі (Бермудські острови)
2. Джорджія Тейлор-Браун (Великобританія)
3. Кеті Заферес (США)

1:00 - 8:20. Серфінг.

Чоловіки

1. Італо Феррейра (Бразилія)
2. Каноа Ігарасі (Японія)
3. Оуен Райт (Австралія)

Жінки

1. Карісса Мур (США)
2. Б'янка Бейтендаг (ПАР)
3. Амуро Цудзукі (Японія)

3:00 - 16:50. Пляжний волейбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

3:00 - 13:30. Регбі-7. Чоловіки. Груповий етап. Плей-оф

3:00 - 15:30. Гандбол. Жінки. Груповий етап

3:00 - 10:30. Кульова стрільба.

Змішані команди, пістолет 10 м:

1. Китай
2. ОКР
3. Україна (Олена Костевич та Олег Омельчук)

Гвинтівка, 10 м

1. Китай
2. США
3. ОКР

3:00 - 15:45. Волейбол. Жінки. Груповий етап

3:30 - 16:15. Хокей на траві. Чоловіки. Груповий етап

3:30 - 12:00. Стрільба з лука. Чоловіки індивідуальні змагання. Жінки індивідуальні змагання. Відбірковий етап

4:00 - 16:00. Бадмінтон. Чоловіки. Жінки. Чоловіки пари. Жінки пари. Змішані команди. Груповий етап

4:00 - 16:30. Настільний теніс. Чоловіки індивідуальні змагання. Жінки індивідуальні змагання. Відбірковий етап

4:00 - 13:50 Водне поло. Чоловіки. Груповий етап

4:00 - 15:00 Баскетбол. Жінки. Груповий етап

4:30 - 15:00. Плавання. 

Чоловіки

200 м вільним стилем

1. Том Дін (Великобританія)
2. Данкан Скотт (Великобританія)
3. Фернандо Шеффер (Бразилія)

100 м спина

1. Євген Рилов (ОКР)
2. Климент Колесніков (ОКР)
3. Ряан Мерфі (США)

Жінки

100 м спина

1. Кейлі Маккіон (Австралія)
2. Кайлі Мас (Канада)
3. Реган Сміт (США)

100 м брас

1. Лідія Джейкоби (США)
2. Татьяна Шенмейкер (ПАР)
3. Ліллі Кінґ (США)

5:00. Теніс. Чоловіки. Жінки. Індивідуальні та парні змагання

5:00 - 14:45. Бокс. Чоловіки(69 кг, 91 кг). Жінки(60 кг, 69 кг). Відбірковий етап

6:05 - 12.00. Вітрильний спорт. Чоловіки. Жінки

7:30 - 16:50. Баскетбол 3х3. Чоловіки. Жінки. Груповий етап. Плей-оф

8:00 - 11:00. Гребля на байдарках і каное.

К-1 слалом, жінки:

1. Рікарда Функ (Німеччина)
2. Майялен Шурро (Іспанія)
3. Джессіка Фокс (Австралія)

9:00 - 11:00. Велоспорт, маунтинбайк.

Жінки:

1. Іоланда Нефф (Швейцарія)
2. Сіна Фрай (Швейцарія)
3. Лінда Індерганд (Швецария)

9:00 - 10:00. Стрибки у воду. 

Синхрон, 10 м, жінки:

1. Китай
2. США
3. Мексика

9:50 - 12:00. Важка атлетика.

Жінки - 59 кг:

1. Ко Сінчунь (Китайський Тайбей)
2. Поліна Гур'єва (Туркменістан)
3. Мікіко Андо (Японія)

11:00 - 13:40. Дзюдо.

Жінки - 63 кг

1. Кларісс Агбеньєну (Франція)
2. Тіна Трстеняк (Словенія)
3. Катрін Бошман-Пінар (Канада)
3. Марія Чентраккьо (Італія)

Чоловіки - 81 кг

1. Таканорі Нагасе (Японія)
2. Саїд Моллаї(Монголія)
3. Шаміль Борхашвілі (Австрія)
3. Маттіас Кассе (Бельгія)

10:30 - 16:15. Футбол. Жінки. Груповий етап

11:30 - 16:40. Кінний спорт. 

Командна виїздка

1. Німеччина
2. США
3. Великобританія

12:30 - 14.40. Фехтування.

Жіноча шпага, команда:

1. Естонія
2. Південна Корея
3. Італія

13.00 - 16:40. Тхеквондо. 

Чоловіки - 80 кг

1. Владислав Ларін (ОКР)
2. Діїеян Георгіївський (Македонія)
3. Рафаель Кастільо (Куба)
3. Ін Кйо Дон (Південна Корея)

Жінки - 67 кг

1. Милиця Мандич (Сербія)
2. Лі Да Бін (Південна Корея)
3. Бьянка Волкден (Великобританія)
3. Алтея Лаурін (Франція)

13:45 - 16:00. Спортивна гімнастика.

Командне багатоборство, жінки:

1. ОКР
2. США
3. Великобританія

13:50 - 16:00. Важка атлетика.

Жінки - 64 кг

1. Мод Шаррон (Канада)
2. Джорджія Бордіньон (Італія)
3. Чень Вень-Хуей (Тайвань)

14:00 - 16:30. Софтбол.

Фінал

1. Японія
2. США
3. Канада
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