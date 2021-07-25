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Світоліна: Я люблю грати за країну, за прапор

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Світоліна перемогла німкеню у першому колі Олімпіади
Світоліна: Я люблю грати за країну, за прапор
#Світоліна, #Олімпійські ігри-2020

Джерело - ITF.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№6 WTA) на Олімпіаді в Токіо у матчі першого кола українка обіграла німкеню Лауру Зігемунд (№61 WTA).

Світоліна прокоментувала першу перемогу на Олімпійських іграх.

"В Україні Олімпіада, напевно, навіть важливіше Великих шоломів. Я розумію, наскільки це особливий турнір. Я люблю грати за країну, за прапор. Кубок Біллі Джин Кінг або Олімпіаду не можна приймати як даність. На звичайних турнірах ми граємо щотижня, а ці - особливі. Так що я залишу усі сили", - сказала Світоліна.

Нагадаємо, визначилася наступна суперниця Світоліної на Олімпіаді.

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