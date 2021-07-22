 12-річна сирійська спортсменка стане наймолодшою учасницею Олімпіади | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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12-річна сирійська спортсменка стане наймолодшою учасницею Олімпіади

Сьогодні 20:11 218 0
Заза представить Сирію в настільному тенісі
12-річна сирійська спортсменка стане наймолодшою учасницею Олімпіади
#Заза

Джерело - Чемпіон.

12-річна сирійська спортсменка Хенд Заза стане наймолодшою учасницею Олімпіади-2020 в Токіо.

Про це повідомляє bbc.com.

Олімпійську ліцензію в настільному тенісі Заза здобула ще в 11-річному віці.

Вона також стане наймолодшою учасницею Олімпійських ігор з 1968 року. Тоді на зимових Олімпійських іграх у французькому Греноблі наймолодшою спортсменкою була 11-річна румунська фігуристка Беатріс Христю.

Відзначимо, що наймолодшим медалістом в історії Олімпійських Ігор є грецький гімнаст Дімітріос Лундрас (10 років і 218 днів), який виграв бронзу в командних змаганнях на перших Олімпійських іграх сучасності в 1896 році.

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