12-річна сирійська спортсменка стане наймолодшою учасницею Олімпіади

Заза представить Сирію в настільному тенісі

Джерело - Чемпіон.

12-річна сирійська спортсменка Хенд Заза стане наймолодшою учасницею Олімпіади-2020 в Токіо.

Про це повідомляє bbc.com.

Олімпійську ліцензію в настільному тенісі Заза здобула ще в 11-річному віці.

Вона також стане наймолодшою учасницею Олімпійських ігор з 1968 року. Тоді на зимових Олімпійських іграх у французькому Греноблі наймолодшою спортсменкою була 11-річна румунська фігуристка Беатріс Христю.

Відзначимо, що наймолодшим медалістом в історії Олімпійських Ігор є грецький гімнаст Дімітріос Лундрас (10 років і 218 днів), який виграв бронзу в командних змаганнях на перших Олімпійських іграх сучасності в 1896 році.