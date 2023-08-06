Прощальний матч Пятова

Джерело - Чемпіон.

6 серпня у Лондоні відбудеться благодійний матч Тоттенгем - Шахтар.

Усі виручені на матчі кошти підуть у фонд Shakhtar Social, який займається гуманітарною діяльністю. Тоттенгем зробить фінансовий внесок і передасть додаткові пожертвування від чистого прибутку від продажу квитків.

Це буде прощальний матч для українського воротаря Андрія Пятова, який завершив ігрову кар'єру та увійшов до тренерського штабу Патріка ван Леувена.

Пряма трансляція - телеканал XSport. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.