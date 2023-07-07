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Світоліна - Кенін: онлайн-трансляція LIVE матчу третього кола Вімблдона

Гра відбудеться у п'ятницю, 7 липня
Сьогодні 02:15 110 0
Світоліна - Кенін: онлайн-трансляція LIVE матчу третього кола Вімблдона
#Вімблдон, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна (76) зіграє проти американки Софії Кенін (128) у 3-му колі Вімблдона-2023. 

Матч відбудеться у п'ятницю, 7 липня, четвертим запуском на Корті №3. Орієнтовний час початку матчу - 18:30 за Києвом.

Поєдинок покаже один із телеканалів Setanta Sports та ОТТ-платформа Setantasports.com. 

Плеєр із трансляцією

Суперниці вперше зустрінуться на трав'яному покритті. Загалом Світоліна та Кенін провели між собою 5 поєдинків: 3 перемоги Еліни та 2 звитяги американки.

У першому колі Світоліна здолала американку Вінус Вільямс із рахунком 6:4, 6:3, а в другому - бельгійку Елізе Мертенс (6:1, 1:6, 6:1).

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