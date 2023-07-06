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Світоліна: Дуже задоволена тим, як відіграла перший і третій сети

Еліна Світоліна прокоментувала перемогу над Елісе Мертенс
Сьогодні 22:11 122 0
Світоліна: Дуже задоволена тим, як відіграла перший і третій сети
#Еліна Світоліна, #Елісе Мертенс

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Еліна Світоліна продемонструвала якісну гру у матчі проти Елісе Мертенс у другому колі Вімблдона.

Про це розповіла сама українська тенісистка.

“Сьогоднішній матч – це були американські гірки, але в підсумку, я дуже задоволена тим, як відіграла перший і третій сети. Я грала дійсно добре, добре подавала. Так, я просто добре провела ці дві партії.

Те, що Мертенс виграла другий сет… На траві все може статися дуже швидко. Треба просто з цим змиритися і рухатися далі. Я добре відіграла перший сет, у другій партії Мертенс повернулася в гру, чудово подавала, а я просто втратила ініціативу. У третій партії я намагалася трохи швидше працювати ногами. І ось, я тут, вийшла до третього кола

Насправді я просто дуже щаслива, що відіграла тут ще один матч. Насамперед, я вдячна за wild card на цей турнір. Тепер я в третьому колі. Безумовно, почуваюся неймовірно. Я дуже рада, що просто маю цей шанс грати на цьому неймовірному турнірі. Я повинна приймати все, що трапляється на моєму шляху, хоча часом бувають важкі моменти. Але я знаю, що моя сім’я зі мною, вони вболівають за мене. Тому я просто насолоджуюся кожним моментом, який є на цьому неймовірному турнірі. Чи дивилася цей матч моя донька? Думаю, у неї був якраз час для денного сну", - відзначила Світоліна.

Раніше визначилась суперниця Світоліної у третьому колі Вімблдона-2023.

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