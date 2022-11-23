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Німеччина - Японія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Сьогодні 00:21 466 0
Німеччина - Японія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
#Німеччина, #Чемпіонат світу 2022, #ЧС-2022, #Японія

Джерело - Чемпіон.

Збірна Німеччини зіграє з Японією у матчі першого туру Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи Е у середу, 23 листопада, на стадіоні Халіфа Інтернешнел Стедіум в Досі. Початок о 15:00 за київським часом.

Особливий Мундіаль: усе найголовніше напередодні старту ЧС-2022

Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. 

Група E

М Команда І В Н П Г О
1  Іспанія 0 0 0 0 0-0 0
2  Коста-Рика 0 0 0 0 0-0 0
3  Німеччина 0 0 0 0 0-0 0
4  Японія 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур

  • 23 листопада | 15:00 | Німеччина - Японія
  • 23 листопада | 18:00 | Іспанія - Коста-Рика

2-й тур

  • 27 листопада | 12:00 | Японія - Коста-Рика
  • 27 листопада | 21:00 | Іспанія - Німеччина

3-й тур

  • 1 грудня | 21:00 | Японія - Іспанія
  • 1 грудня | 21:00 | Коста-Рика - Німеччина

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