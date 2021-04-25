Олександрія - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 23 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар зіграє виїзну гру з Олександрією в 23 турі Української Прем'єр-ліги. Гра відбудеться в неділю, 25 квітня, о 17:00.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Олександрія - Шахтар дивіться на нашому сайті.

Матч першого кола в Києві завершився нічиєю (1:1). У 22 турі гірники програли київському Динамо (0:1), а Олександрія несподівано поступилася Львову (3:1). Підопічні Шарана набрали 26 очок у 22 іграх і посідають 8 місце в чемпіонаті. Гірники йдуть другими, маючи 45 очок в активі - на 10 менше ніж у Динамо. Таким чином, якщо Шахтар не виграє в Олександрії, Динамо стане достроково чемпіоном України. У разі перемоги Динамо над Інгульцем, кияни виграють першість, незважаючи на результат в Олександрії. Гірникам не слід забувати про Зорю, яка відстає на 7 очок і має гру в запасі.