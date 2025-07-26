Я б змінив деякі фрази: Усик – про гімн України

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24−0, 15 КО) зізнався, що змінив би деякі фрази у Державному гімні України.

Про це він розповів в інтерв'ю Mail Sport Boxing.

Усик заявив, що звучання гімну України – особливий момент для нього, однак не всі слова гімну йому до вподоби.

"Я б змінив деякі фрази в гімні України. Кажу правду про це, тому що мені не подобаються деякі фрази. Вони не відповідають реальності життя. Але у нас є неймовірний гімн, і він завжди мене мотивує", – заявив Усик.

Раніше абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик пригадав реакцію дітей на початок великої війни в Україні.