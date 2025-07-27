Думки суддів розділилися: Де Ріддер переміг Віттакера у головній події турніру UFC

Де Ріддер (зліва) та Віттакер (справа)

Нідерландець Реньє де Ріддер (21-2) переміг колишнього чемпіона UFC Роберта Віттакера (26-9) у межах головної події шоу UFC on ABC, що відбувалось в Абу-Дабі, ОАЕ.

Бій пройшов усі 5 раундів та завершився роздільним рішенням суддів: 48-47, 48-47, 47-48.

Для Ріддера ця перемога стала четвертою поспіль в UFC, Віттакер водночас зазнав другої поспіль поразки в промоушені.

Напередодні на турнірі UFC on ABC росіянин Микита Крилов, який колись був українцем, зазнав нищівної поразки нокаутом у першому раунді.

Інший росіянин Саїд Нурмагомедов поступився американському бійцю Брайсу Мітчеллу, а Шарабутдін Магомедов здобув перемогу над канадським бійцем Марком-Андре Барріо.

Також колишній чемпіон UFC з Росії Петро Ян виявився сильнішим за американського бійця Маркуса Макгі.