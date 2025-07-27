23 матчі за національну команду: ексгравець збірної Угорщини загинув у результаті нещасного випадку на заводі

Зірка гандболу 1980-х Золтан Кадар загинув через нещасний випадок на виробництві. Сталося це на заводі Nemak у Дьєрі.

Про це пише Nemzetisport.hu.

Кадар був працівником ливарного цеху блоку циліндрів. Дворазовий чемпіон світу Міхай Іванчик сказав, що Кадар пішов би на пенсію через десять місяців.

У зв'язку з інцидентом поліцейське управління повіту Дьєр-Мошон-Шопрон порушило кримінальне провадження проти неназваної особи за створення небезпеки, що спричинило смерть під час виконання професійної діяльності.

Золтан був ключовим гравцем команди ЕТО-Дьор у 1980-х. Разом із клубом ставав триразовим чемпіоном, чотириразовим володарем Кубку Угорщини та володарем Кубка IHF. Він був першим угорським гандболістом-чоловіком, який грав у Норвегії.

З 1986 до 1989 року викликався до лав національної команди країни. За збірну Угорщини відіграв 23 гри і забив 15 голів.

Раніше ми повідомляли, що визначилися учасники клубного чемпіонату світу з гандболу, який пройде наприкінці вересня в Єгипті.