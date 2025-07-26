Ніхто такого не робив: Бріггс назвав унікальну здатність Усика

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі американець Шеннон Бріггс відзначив фізичну витривалість Олександра Усика і здатність українця наносити велику кількість ударів навіть в кінці поєдинку.

Слова Бріггса публікує SecondsOut.

"Якщо цей хлопець (Усик – ред.) чинить на тебе тиск – ти не можеш його зупинити. Це все одно, що запускати машину на занадто високій швидкості. Ти програєш і вирушиш в пекло. У дванадцятому раунді він продовжує викидати удари, як в першому. Ніхто інший в історії боксу не зміг цього зробити", – заявив американець.

53-річний Бріггс останній бій провів у травні 2016 року, коли переміг Еміліо Сарате. У жовтні 2010 року він поступився українцю Володимиру Кличку.

Раніше Бріггс порадив Ф’юрі відмовитися від бою з Усиком.