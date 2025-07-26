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Кіченок виграла другий поспіль турнір WTA у парному розряді

Станіслав Матусевич — 26 липня 2025, 14:09
Кіченок виграла другий поспіль турнір WTA у парному розряді
Надія Кіченок (справа) і Макото Ніномія
WTA

Надія Кіченок та японка Макото Ніномія стали переможницями парного розряду на турнірі серії WTA 250 у чеській Празі. У фіналі змагань другі сіяні обіграли дует господарок кортів Луція Гавличкова/Лаура Самсон.

Гра тривала 1 годину 24 хвилини і завершилася з рахунком 1:6, 6:4, 10-7.

Після невдалого першого сету україно-японська пара перехопила ініціативу і чешкам доводилося постійно бути в ролі наздоганяючих, причому без особливого успіху.

Кіченок і Ніномія за гру не подавали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 6 брейків. На рахунку їхніх суперниць 2 ейси, 11 помилок на подачі та 4 брейки.

Livesport Prague Open – WTA 250
Прага, Чехія, грунт
Призовий фонд: $275,094
Фінал парного розряду, 26 липня

Надія Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) – Луція Гавличкова/Лаура Самсон (Чехія) 1:6, 6:4, 10-7

Титул у столиці Чехії став 11-м для Кіченок у парних турнірах WTA.

Нагадаємо, що раніше у Празі україно-японський дует обіграв у стартовому матчі змагання пару Анджеліка Морателлі (Італія)/Ніна Стоянович (Сербія), у чвертьфіналі розгромив Івонн Кавальє-Реймерс (Іспанія) та Марію Козирєву (-), а у півфіналі був сильнішим за Емілі Епплтон (Велика Британія) та Ізабель Гаверлаг (Нідерланди).

Минулого тижня Кіченок і Ніномія стали переможницями парного турніру серії WTA 250 у німецькому Гамбурзі.

Людмила Кіченок парний розряд Прага WTA 250 Макото Ніномія

Людмила Кіченок

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