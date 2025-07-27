Спаринг-партнер Усика назвав секрет успіху українця

Британський боксер надважкої ваги Фрейзер Кларк (9-1-1, 7 КО) вважає, що абсолютний чемпіон світу Олександр Усик (24-0, 15 КО) зміг довести до досконалості базові речі у боксі.

Цитує боксера The Ring.

"Мені вдалося провести один спаринг з Усиком, від якого я був на сьомому небі від щастя. Я побачив реальні речі, а не хайп, я побачив, що він з себе представляє.

Він феноменальна особистість, а також спортсмен і боксер. У свої 38 років він у найкращій формі... Він просто дуже професійний хлопець, цей Усик. Він не робить помилок, і саме це мене вразило, коли я дивився бій [з Дюбуа].

Люди часто кажуть, що в нього заворожуюча робота ніг або заворожуюче те й інше, але якщо придивитися, він виконує базові дії. Але він виконує базові дії на 15 з 10", – розповів Кларк.