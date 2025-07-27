Спаринг-партнер Усика назвав секрет успіху українця
Британський боксер надважкої ваги Фрейзер Кларк (9-1-1, 7 КО) вважає, що абсолютний чемпіон світу Олександр Усик (24-0, 15 КО) зміг довести до досконалості базові речі у боксі.
Цитує боксера The Ring.
"Мені вдалося провести один спаринг з Усиком, від якого я був на сьомому небі від щастя. Я побачив реальні речі, а не хайп, я побачив, що він з себе представляє.
Він феноменальна особистість, а також спортсмен і боксер. У свої 38 років він у найкращій формі... Він просто дуже професійний хлопець, цей Усик. Він не робить помилок, і саме це мене вразило, коли я дивився бій [з Дюбуа].
Люди часто кажуть, що в нього заворожуюча робота ніг або заворожуюче те й інше, але якщо придивитися, він виконує базові дії. Але він виконує базові дії на 15 з 10", – розповів Кларк.
Нагадаємо, нещодавно Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.
Після бою Усик провів битву поглядів із Джейком Полом. Окрім того, український чемпіон заявив про можливий третій поєдинок із Ф'юрі.
Напередодні світова боксерська організація (WBO) зобов'язала Усика провести бій проти тимчасового чемпіона організації Джозефа Паркера. Усик та Паркер уже обговорили можливий бій, відразу після завершення поєдинку з Дюбуа.