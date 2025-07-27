Легендарна біатлоністка буде штурманом дворазового чемпіона світу з ралі

Легендарна біатлоністка Кайса Мякяряйнен стане штурманом Маркуса Грьонхольма на одній спецділянці Чемпіонату світу з ралі WRC 2 у Фінляндії.

Про це пише Iltalehti.fi. Деталі додає Ski-nordique.net.

Колишня зірка біатлону, дворазова переможниця Кубка світу (2014, 2018), завершила кар'єру у 2020 році після сезону, перерваного через Covid.

Зараз 42-річна фінка не втратила своєї пристрасті до викликів. Між епізодичними поверненнями до біатлону на національних чемпіонатах та лижними перегонами на довгі дистанції, вона продовжує розширювати свої межі.

Цього разу Кайса Мякяряйнен вирушає у зовсім нову пригоду: вона буде штурманом не менш легендарного Маркуса Грьонхольма на наступному ралі Фінляндії у WRC2.

Дворазовий чемпіон світу з ралі (WRC) об'єднається з нею на одному спеціальному етапі на стадіоні Harju у Ювяскюля 1 серпня. Автомобілем для участі в заході був обраний Skoda Fabia RS Rally2 класу WRC2.

57-річний Маркус виступав у ралі WRC з 1989 до 2007 року. У 2019 році провів гонку за команду Toyota Yaris на ралі Швеції. У 2000 та 2002 роках став чемпіоном світу, виступаючи за команду Peugeot 206 WRC. Загалом 61 раз за кар'єру потрапляв на подіум – 30 разів ставав переможцем.