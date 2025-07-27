У Міжнародному олімпійському комітеті назвали умови, за яких допустять росіян до ОІ-2026

За словами нової президентки МОК Кірсті Ковентрі, очікується, що російські та білоруські спортсмени візьмуть участь у майбутніх Олімпійських іграх у Мілані.

Про це повідомляє Ski-nordique.net.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ще не ухвалив остаточного рішення щодо участі російських та білоруських спортсменів на зимових Іграх 2026 року.

Очікується, що до представників цих країн буде застосовуватися такий же відбір, як і на ОІ-2024 у Парижі: спортсмени мають кваліфікуватися за спортивною ознакою, довести, що вони активно не підтримують війну в Україні та не мають зв'язків з військовими силами своїх країн.

Група експертів, яка була створена створена в березні 2024 року, ретельно перевірила профілі спортсменів, використовуючи різні джерела, включаючи офіційні списки спортсменів, пов'язаних з військовими або охоронними клубами, які є в Росії та Білорусі.

До змагань допускалися лише ті, кого було затверджено як "нейтральних індивідуальних спортсменів". Такий суворий підхід цілком може бути повторений у 2026 році.

"Ми не будемо поспішати до вересневої та грудневої зустрічей (керівництва МОК – прим.), але, ймовірно, рухатимемося в тому ж напрямку, що й у Парижі", – сказала президент МОК Кірсті Ковентрі газеті L'Equipe.

Нагадаємо, кілька місяців тому Ковентрі виступила проти заборони Росії та Білорусі, а також іншим країнам, виступати на Олімпійських іграх через війну.

Зазначимо, що зімбабвійка Ковентрі є першою в історії жінкою-президенткою Міжнародного олімпійського комітету, а також першою представницею Африки на чолі організації.