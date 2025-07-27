Трамп і Вілсон: Бойко розповів, на кого рівняється

Український гравець у снукер Юліан Бойко назвав тих, на кого він рівняється у виступах. 19-річний снукерист відмітив Джадда Трампа і Кайрена Вілсона.

Про це єдиний представник України серед професіоналів розповів в ексклюзивному інтерв'ю "Чемпіону".

"За Марка Селбі вболівав, за Ніла Робертсона також. Наскільки пам’ятаю, тоді вони якраз були лідерами рейтингу. Завжди намагався рівнятися на тих, хто найкращий. Зараз такими для мене є Джадд Трамп і Кайрен Вілсон. Вони демонструють неймовірні результати, мають стабільність. Це гравці дуже високого рівня, тому й орієнтуюся зараз саме на них. Важко не згадати Ронні О’Саллівана. На мою думку – він найкращий снукерист за всю історію гри. Я стараюся передивлятися його матчі, слідкую, як він будує брейки, як розбирає позиції. У цьому плані – він унікальний", – сказав Юліан.

Нагадаємо, раніше зірковий О'Салліван назвав фактор, який не дає йому завершити кар'єру.