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Трамп і Вілсон: Бойко розповів, на кого рівняється

Руслан Травкін — 27 липня 2025, 04:03
Трамп і Вілсон: Бойко розповів, на кого рівняється
Юліан Бойко
t.me/IulianBoikoTeam

Український гравець у снукер Юліан Бойко назвав тих, на кого він рівняється у виступах. 19-річний снукерист відмітив Джадда Трампа і Кайрена Вілсона.

Про це єдиний представник України серед професіоналів розповів в ексклюзивному інтерв'ю "Чемпіону".

"За Марка Селбі вболівав, за Ніла Робертсона також. Наскільки пам’ятаю, тоді вони якраз були лідерами рейтингу.

Завжди намагався рівнятися на тих, хто найкращий. Зараз такими для мене є Джадд Трамп і Кайрен Вілсон. Вони демонструють неймовірні результати, мають стабільність. Це гравці дуже високого рівня, тому й орієнтуюся зараз саме на них.

Важко не згадати Ронні О’Саллівана. На мою думку – він найкращий снукерист за всю історію гри. Я стараюся передивлятися його матчі, слідкую, як він будує брейки, як розбирає позиції. У цьому плані – він унікальний", – сказав Юліан.

Нагадаємо, раніше зірковий О'Салліван назвав фактор, який не дає йому завершити кар'єру. 

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