Україна - Казахстан: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в кваліфікації до чемпіонату світу 2022 прийматиме збірну Казахстану. Матч 3 туру групи D відбутеться в Києві на НСК Олімпійському, в середу, 31 березня, о 21:45.

Пряма трансляція поєдинку в етері телеканалів Україна та Футбол 1. Також онлайн матч Україна - Казахстан наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде длоступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Українці в перших двох турах зіграли свої поєдинку внічию - у першому турі на виїзді з Францією (1:1), у другому - вдома з Фінляндією (1:1). казахстан зіграв лише одну гру - поразка вдома від Франції (0:2).