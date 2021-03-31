 Футбол 1 - Україна - Казахстан дивитися онлайн матч ЧС-2022 31.03.2021 | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Україна – Казахстан: анонс і прогноз матчу ЧС-2022
Вчора 19:47 508
Світоліна - Севастова: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Miami Open. LIVE
Сьогодні 01:48 413
Україна - Казахстан: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022. LIVE
Сьогодні 00:34 480
Дентіньйо відмовився підписувати новий контракт з Шахтарем
Вчора 21:09 526
Лунін: Не рвуся піти з Реала, але певні думки виникають
Вчора 20:10 406
Шевченко: Про підготовку на Євро зараз немає сенсу говорити
Вчора 18:54 6493 1
Волков включений до Зали слави ФІБА
Вчора 17:09 862
Дніпров: Хочемо провести найкращий чемпіонат за всю історію бадмінтону
Вчора 16:14 531
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо
Вчора 11:44 7687 5
У Росії засудили українського футболіста до 12 років ув'язнення
Вчора 10:59 4241 1
Блоги
Відео дня. Мексиканська футболістка забила феноменальний гол
Відео дня. Мексиканська футболістка забила феноменальний гол Андрій Твердохліб
Вчора 19:59 2127
Шевченко за доброю традицією розпочав пресконференцію українською
Шевченко за доброю традицією розпочав пресконференцію українською Андрій Твердохліб
Вчора 17:45 1011 1
Курйоз року. Голкіпер збірної Німеччини припустився фатальної помилки на чемпіонаті Європи
Курйоз року. Голкіпер збірної Німеччини припустився фатальної помилки на чемпіонаті Європи Андрій Твердохліб
Вчора 17:12 938
Зірковий бразилець підтримав Миколенка
Зірковий бразилець підтримав Миколенка Андрій Твердохліб
Вчора 16:53 1642
Путін - х**ло: сім років тому з'явився суперхіт про президента Росії
Путін - х**ло: сім років тому з'явився суперхіт про президента Росії Valeriy Ruchka
Вчора 11:42 2134
Фото дня. Розчарований Миколенко на сходах Олімпійського
Фото дня. Розчарований Миколенко на сходах Олімпійського Valeriy Ruchka
29.03.2021 17:02 3458 1
Україна - Фінляндія: розбір гри від ТаТоТаке
Україна - Фінляндія: розбір гри від ТаТоТаке Valeriy Ruchka
29.03.2021 13:00 3454
Відомий коментатор радів голу у ворота України. У нього є питання до Шевченка
Відомий коментатор радів голу у ворота України. У нього є питання до Шевченка Valeriy Ruchka
29.03.2021 11:04 7684 4
Модрич розплакався під час святкової вечері в честь рекордної кількості матчів за збірну
Модрич розплакався під час святкової вечері в честь рекордної кількості матчів за збірну Valeriy Ruchka
29.03.2021 08:00 1027
Фатальна червона картка Миколенка і спроба Бущана взяти пенальті
Фатальна червона картка Миколенка і спроба Бущана взяти пенальті Valeriy Ruchka
28.03.2021 23:58 2215
Мораес забив дебютний гол за збірну України
Мораес забив дебютний гол за збірну України Valeriy Ruchka
28.03.2021 23:39 598
Гравці Динамо вшанували пам'ять загиблих військових перед товариським матчем
Гравці Динамо вшанували пам'ять загиблих військових перед товариським матчем Valeriy Ruchka
28.03.2021 15:13 1664
Збірна України у минулій кваліфікації до Мундіалю двічі перемагала фінів
Збірна України у минулій кваліфікації до Мундіалю двічі перемагала фінів Андрій Твердохліб
28.03.2021 12:16 2977 1
Жорсткий британський махач і брутальний нокаут. Чізман і Меткалф влаштували видовище
Жорсткий британський махач і брутальний нокаут. Чізман і Меткалф влаштували видовище Valeriy Ruchka
28.03.2021 12:08 1336
Фото дня. У Роналду украли переможний гол
Фото дня. У Роналду украли переможний гол Valeriy Ruchka
28.03.2021 11:33 1304
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
01:48 Пряма трансляція Світоліна - Севастова: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Miami Open. LIVE 413
00:34 Пряма трансляція Україна - Казахстан: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022. LIVE 480
30 Березня 2021
23:56 Футбол Шевченко: Складно розраховувати, що Україна завжди буде на Євро або чемпіонаті світу 918
23:40 Футбол Гол Родрігеса не допоміг Люксембургу уникнути поразки, Бельгія знищила Білорусь. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022 503
23:24 Футбол Барселона відмовиться від підписання Алаби 815
23:11 Футбол Найдорожчий гравець Лідса хоче залишити клуб 838
22:55 Бокс Руїс: Після поразки від Джошуа почалася депресія 1336
22:40 Футбол Кіпр - Словенія 1:0. Огляд матчу 745
22:25 Футбол Лемпард може очолити молодіжну збірну Англії 930
22:11 Футбол Азербайджан - Сербія 1:2. Огляд матчу 916
21:54 Футбол Левандовський пропустить обидва матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів 1092
21:39 Хокей. УХЛ Донбас - Дніпро 4:1. Огляд матчу 962
21:24 Бокс Арум не хоче відпускати Лопеса та готовий дати йому бої на PPV 1536
21:09 Футбол Дентіньйо відмовився підписувати новий контракт з Шахтарем 526
20:53 Футбол Сербія та Кіпр здобули перемоги у кваліфікації ЧС-2022 1294
20:39 Футбол Тренер Казахстану: Україна - фаворит, але подарунки робити не будемо 1281
20:24 Хокей. УХЛ Донбас впевнено переміг Дніпро у півфіналі УХЛ 1466
20:10 Футбол Лунін: Не рвуся піти з Реала, але певні думки виникають 406
19:59 Блог Відео дня. Мексиканська футболістка забила феноменальний гол 2131
19:56 Футбол Сидорчук: З Фінляндією були 80 хвилин хорошої гри 1356
19:47 Футбол Україна – Казахстан: анонс і прогноз матчу ЧС-2022 508
19:39 Баскетбол Тернопіль на виїзді переміг Харківських Соколів у Суперлізі 869
19:24 Футбол УПЛ затвердила дату і час матчу Шахтар - Динамо 1835
19:09 Футбол Капітанську пов'язку Роналду виставили на аукціоні в Сербії 1257
18:54 Футбол Шевченко: Про підготовку на Євро зараз немає сенсу говорити 6493 1

Україна - Казахстан: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022. LIVE

Сьогодні 00:34 480 0
Україна - Казахстан: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в кваліфікації до чемпіонату світу 2022 прийматиме збірну Казахстану. Матч 3 туру групи D відбутеться в Києві на НСК Олімпійському, в середу, 31 березня, о 21:45.

Пряма трансляція поєдинку в етері телеканалів Україна та Футбол 1. Також онлайн матч Україна - Казахстан наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде длоступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Українці в перших двох турах зіграли свої поєдинку внічию - у першому турі на виїзді з Францією (1:1), у другому - вдома з Фінляндією (1:1). казахстан зіграв лише одну гру - поразка вдома від Франції (0:2).

Коментарі ()