Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Челсі та ПСЖ зіграють у фіналі Клубного чемпіонату світу

Володимир Максименко — 13 липня 2025, 07:42
Челсі та ПСЖ зіграють у фіналі Клубного чемпіонату світу
Getty Images

У неділю, 13 липня, відбудеться фінальний матч Клубного чемпіонату світу між лондонським Челсі та ПСЖ.

Поєдинок буде зіграно на стадіоні "МетЛайф" в Іст-Резерфорді, а стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У півфіналі ПСЖ розгромив чинного клубного чемпіона світу мадридський Реал (4:0). Усман Дембеле відзначився голом та асистом ще у стартові 9 хвилин поєдинку. Челсі на шляху до фіналу впевнено переграв бразильський Флуміненсе (2:0) – обидва м’ячі забив нападник Жоао Педро.

Представники обох команд протягом турніру неодноразово скаржились на погодні умови у США. Зокрема, Луїс Енріке, Енцо Мареска та Енцо Фернандес казали про небезпечність гри за температури повітря понад 30 градусів тепла.

Медіасервіс MEGOGO покаже вирішальну гру КЧС-2025 на власній ОТТ-платформі. Переглянути матчі на MEGOGO можна за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".

Суспільне транслюватиме матчі Клубного ЧС-2025 на телеканалі Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного. 

Раніше головний тренер ПСЖ відзначив сезон у виконанні суперників, назвавши його сенсаційним.

Клубний чемпіонат світу ПСЖ Челсі

Челсі

Челсі шокував ціною за свого нападника
Бенфіка хоче викупити в Челсі половину прав на свого зіркового вихованця – ЗМІ
Мареска: Мадуеке вирішив піти
Енріке: Челсі – чудова команда, яка провела сенсаційний сезон
Доннарумма може перейти в топклуб АПЛ

Останні новини