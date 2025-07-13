Челсі та ПСЖ зіграють у фіналі Клубного чемпіонату світу

У неділю, 13 липня, відбудеться фінальний матч Клубного чемпіонату світу між лондонським Челсі та ПСЖ.

Поєдинок буде зіграно на стадіоні "МетЛайф" в Іст-Резерфорді, а стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У півфіналі ПСЖ розгромив чинного клубного чемпіона світу мадридський Реал (4:0). Усман Дембеле відзначився голом та асистом ще у стартові 9 хвилин поєдинку. Челсі на шляху до фіналу впевнено переграв бразильський Флуміненсе (2:0) – обидва м’ячі забив нападник Жоао Педро.

Представники обох команд протягом турніру неодноразово скаржились на погодні умови у США. Зокрема, Луїс Енріке, Енцо Мареска та Енцо Фернандес казали про небезпечність гри за температури повітря понад 30 градусів тепла.

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Раніше головний тренер ПСЖ відзначив сезон у виконанні суперників, назвавши його сенсаційним.