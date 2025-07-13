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Чемпіон Бокс

Шіраз нокаутував Берлангу та став претендентом на пояс WBC

Володимир Максименко — 13 липня 2025, 07:09
Шіраз нокаутував Берлангу та став претендентом на пояс WBC
Берланга - Шіраз

Британський боксер Хамза Шіраз перемогою дебютував у другій середній вазі, здолавши Едгара Берлангу.

Поєдинок завершився технічним нокаутом у п'ятому раунді.

Перші два раунди пройшли без загострення, а ось у третьому Шіраз викинув точний аперкот після спроб пуерториканця перевести бій у ближнє протистояння.

Згодом Шіраз провів лівий хук, а Берланга вдруге опинився на канвасі. Після чергового нокдауну, який трапився у наступному раунді, арбітр зупинив поєдинок.

Таким чином, Шіраз став обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс WBC у другій середній вазі, яким володіє Сауль Канело Альварес.

Нагадаємо, Берланга у березні в першому раунді нокаутував Джонатана Гонсалеса-Ортіса. Шіраз у лютому звів внічию бій з чемпіоном WBC в середній вазі Карлосом Адамесом, після чого змінив дивізіон. 

Сам Канело свій найближчий поєдинок проведе 13 вересня проти Теренса Кроуфорда, якого вже встиг затролити через кількість підписників у соцмережах.

WBC Хамза Шіраз Едгар Берланга

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