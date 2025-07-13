Шіраз нокаутував Берлангу та став претендентом на пояс WBC
Британський боксер Хамза Шіраз перемогою дебютував у другій середній вазі, здолавши Едгара Берлангу.
Поєдинок завершився технічним нокаутом у п'ятому раунді.
Перші два раунди пройшли без загострення, а ось у третьому Шіраз викинув точний аперкот після спроб пуерториканця перевести бій у ближнє протистояння.
Згодом Шіраз провів лівий хук, а Берланга вдруге опинився на канвасі. Після чергового нокдауну, який трапився у наступному раунді, арбітр зупинив поєдинок.
Таким чином, Шіраз став обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс WBC у другій середній вазі, яким володіє Сауль Канело Альварес.
Нагадаємо, Берланга у березні в першому раунді нокаутував Джонатана Гонсалеса-Ортіса. Шіраз у лютому звів внічию бій з чемпіоном WBC в середній вазі Карлосом Адамесом, після чого змінив дивізіон.
Сам Канело свій найближчий поєдинок проведе 13 вересня проти Теренса Кроуфорда, якого вже встиг затролити через кількість підписників у соцмережах.