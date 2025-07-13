Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Бокс

Шакур одноголосним рішенням суддів переміг Сепеду

Володимир Максименко — 13 липня 2025, 08:01
Шакур одноголосним рішенням суддів переміг Сепеду
Шакур Стівенсон – Вільям Сепеда
Getty images

Чинний чемпіон світу у легкій вазі за версією WBC Шакур Стівенсон переміг Вільяма Сепеду.

Зустріч завершилась одноголосним рішенням суддів на користь американця.

Тимчасовий чемпіон з атак розпочав цей бій, подекуди притискаючи Стівенсона до канатів. Після низки неприємних потраплянь, Шакур зміг вирівняти становище та проводив швидкі контратаки.

У другій половині поєдинку чемпіон додав, тримаючи свою перевагу до останньої секунди. Хоча бій був все ж близько 60 на 40, арбітри віддали одноголосну перемогу Стівенсону.

Останню зустріч Стівенсон провів у лютому, коли в андеркаді поєдинку Бівол – Бетербієв достроково переміг Джоша Педлі.

Сепеда в останньому поєдинку переміг Фармера роздільним рішенням суддів у поєдинку за вакантний титул чемпіона WBC у легкій вазі. 

Напередодні Шакур Стівенсон кинув виклик Конору Бенну, який у своєму останньому бою програв Крісу Юбенку.

WBC Бокс Шакур Стівенсон Вільям Сепеда

Шакур Стівенсон

Шакур переважив Сепеду перед боєм
Нехай готується, – Шакур Стівенсон кинув виклик Бенну
Шакур провів битву поглядів із Сепедою
Одного дня ми зможемо домовитися про бій: Шакур – про Ломаченка
Він його поб'є: Шакур назвав фаворита бою Канело – Кроуфорд

Останні новини