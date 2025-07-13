Шакур одноголосним рішенням суддів переміг Сепеду

Чинний чемпіон світу у легкій вазі за версією WBC Шакур Стівенсон переміг Вільяма Сепеду.

Зустріч завершилась одноголосним рішенням суддів на користь американця.

Тимчасовий чемпіон з атак розпочав цей бій, подекуди притискаючи Стівенсона до канатів. Після низки неприємних потраплянь, Шакур зміг вирівняти становище та проводив швидкі контратаки.

The moment William Zepeda STUNNED Shakur Stevenson 🤯



Ring III on DAZN 🥊 pic.twitter.com/daefKtIgck — Ring Magazine (@ringmagazine) July 13, 2025

У другій половині поєдинку чемпіон додав, тримаючи свою перевагу до останньої секунди. Хоча бій був все ж близько 60 на 40, арбітри віддали одноголосну перемогу Стівенсону.

Останню зустріч Стівенсон провів у лютому, коли в андеркаді поєдинку Бівол – Бетербієв достроково переміг Джоша Педлі.

Сепеда в останньому поєдинку переміг Фармера роздільним рішенням суддів у поєдинку за вакантний титул чемпіона WBC у легкій вазі.

Напередодні Шакур Стівенсон кинув виклик Конору Бенну, який у своєму останньому бою програв Крісу Юбенку.