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Оновив власний рекорд: чергові голи Мессі допомогли Інтеру переграти Нешвілл

Володимир Максименко — 13 липня 2025, 07:28
Оновив власний рекорд: чергові голи Мессі допомогли Інтеру переграти Нешвілл
Ліонель Мессі
Getty Images

Інтер Маямі з Ліонелем Мессі у складі зустрівся із Нешвіллом СК у матчі 22 туру регулярного чемпіонату МЛС.

Поєдинок завершився перемогою колективу Маскерано з рахунком 2:1.

Обидва м'ячі у складі Інтера забив багаторазовий володар Золотого м'яча. У першому таймі Ліонель виконав черговий шедевр зі штрафного, вразивши нижній кут воріт, а у другій половині матчу скористався дикою помилкою воротаря, оформивши черговий дубль.

Відеоогляд матчу Інтер Маямі – Нешвілл

МЛС – регулярний чемпіонат
22 тур, 13 липня

Інтер Маямі – Нешвілл 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Мессі, 17, 1:1 – Мухта, 49, 2:1 – Мессі, 62

Зазначимо, що це вже п'ятий матч поспіль, в якому аргентинець забиває 2+ голи. Напередодні Інтер завдяки голам Мессі здолав Нью-Інгленд Революш, а сам форвард встановив рекорд ліги за цим показником.

Інтер Маямі Ліонель Мессі Нешвілл МЛС

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