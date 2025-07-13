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Дві перемоги та нічия: українки успішно розпочали третій етап Кубку світу з шахів

Володимир Максименко — 13 липня 2025, 08:22
Марія Музичук
Марія Музичук
ФІДЕ

Українські шахістки продовжують боротьбу на Кубку світу ФІДЕ, зігравши перші партії третього раунду.

Марія Музичук переграла Беллу Хотенашвілі та підходить до другого поєдинку з класичним контролем часу як безумовна фаворитка.

Свою перемогу також здобула Юлія Осьмак. 27-річна киянка білими здолала китаянку Лу Мяої та зробила великий крок до наступного кола.

Іменита Анна Музичук розписала мирову з Сонг Юсінь, граючи чорними та зберегла шанси завершити дуель у двох партіях, не переводячи їх у тай-брейки.

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Сам Кубок світу відбувається у Баку за нокаут-системою. Гратиметься дві партії з класичним контролем часу (90 хвилин + 30 хвилин після 40-го ходу, +30 секунд за кожен наступний хід), а у випадку нічиєї граються ще партії з контролем часу рапід та бліц. 

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Нагадаємо, ексчемпіонка світу Анна Ушеніна завершила свої виступи на Кубку світу на стадії другого раунду, поступившись Вантіці Агровал.

Юлія Осьмак ФІДЕ Шахи Анна Музичук Марія Музичук

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