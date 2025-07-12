Гори – це любов: українська біатлоністка вперше в житті піднялася на вершину Говерли

Українська біатлоністка Любов Кип’яченкова підкорила найвищу точку України – гору Говерла.

Відео сходження 26-річна атлетка оприлюднила в соцмережах.

"Довгий час мріяла підкорити цю вершину, але не поспішала – завжди вірила, що всьому свій час, і ось у свої 26 я тут. Ще одна маленька мрія стала реальністю", – написала Кип’яченкова.

Нагадаємо, на чемпіонаті України-2025 Любов Кип’яченкова здобула золоту медаль в одиночній змішаній естафеті. Нещодавно в соцмережах вона писала, що розшукує свого брата, який зник безвісти.

А після завершення сезону біатлоністка з Харківщини емоційно звернулась до тих, хто її "мотивує".