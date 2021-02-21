 Шахтар - Рух: дивіться онлайн матч 21.02.2021 - 15 тур УПЛ - Футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар - Рух: онлайн-трансляція матчу 15 туру УПЛ. LIVE

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Шахтар - Рух: онлайн-трансляція матчу 15 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар у 15 турі Української Прем'єр-ліги в Києві зіграє з винниківським Рухом. Матч відбудеться в неділю, 21 лютого, о 17:00.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Шахтар - Рух наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У матчі першого кола команди зіграли внічию - 1:1.

У минулому турі гірники втратили очки з Колосом (0:0), а Рух зіграв унічию з Ворсклою (1:1). Шахтар посідає 2 сходинку в турнірній таблиці, набравши 30 очок у 14 іграх. Рух на 13 місці з 10 очками в активі. Ліде чемпіонату Динамо в 15 турі зіграє в Чернігові з Десною.

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