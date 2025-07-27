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Слот пояснив відсутність Діаса на матчі з Міланом

Володимир Максименко — 27 липня 2025, 09:12
Слот пояснив відсутність Діаса на матчі з Міланом
Луїс Діас
IMAGO

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот поскаржився на трансферні спекуляції навколо вінгера команди Луїса Діаса.

Про це фахівець повідомив ESPN після товариського матчу з Міланом.

"Він чудово тренується, але цього разу я вирішив не випускати його на поле. Навколо нього останнім часом дуже багато трансферних спекуляцій, але я не можу вдаватись у деталі.

Чи хоче він залишити клуб? Я не та людина, яку слід питати про це", – резюмував Слот.

Зазначимо, що сам товариський матч завершився з рахунком 4:2 на користь Мілана.

У послугах Діаса була зацікавлена Баварія, яка напередодні надіслала пропозицію "червоним" щодо трансферу колумбійця. Втім, Ліверпуль відхилив 67,5 мільйонів євро від німецького колективу.

Ліверпуль оцінює свого гравця у 100 мільйонів, але разом із тим повідомив усім претендентам, що не горить бажанням продавати колумбійця.

У сезоні-2024/25 Луїс Діас зіграв 50 матчів у складі Ліверпуля, відзначившись у них 17 голами та 8 асистами. Трансферна вартість 28-річного гравця за версією Transfermarkt оцінюється в 70 мільйонів євро. 

Сам футболіст повідомив "червоним" про своє бажання залишити клуб цього літа.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ліверпуль Луїс Діас Арне Слот

Арне Слот

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