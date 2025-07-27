Дуже несправедливо, – Осьмак розкритикувала систему запрошення шахісток на Гран-прі
Українська шахістка Юлія Осьмак висловилась про систему відбору гравчинь до серії Гран-прі ФІДЕ.
Своїми думками гросмейстерка поділилась з Tribuna.com.
"Такі турніри, як Гран-прі, це змагання, де хотілося б грати найбільше. Але враховуючи постать президента ФІДЕ Дворковича – туди дуже складно кваліфікуватись без належних зв'язків. І це дуже несправедливо.
Окрім незрозумілої системи кваліфікації, ФІДЕ видає вайлдкард, але як це робиться – теж незрозуміло. Щоб туди потрапити треба бути не просто топ-20, а топ-5. Лише у такому випадку вони не матимуть шансів тебе не запросити", – розповіла Осьмак.
Зазначимо, що серед українських шахісток в цьогорічній серії Гран-прі взяли участь сестри Музичук. Попри те, що Анна виграла два етапи з трьох, вона не змогла кваліфікуватись на Турнір претенденток.
Щодо Осьмак, то шахістка взяла участь у Кубку світу з шахів, де вибула з боротьби на стадії 1/8 фіналу.