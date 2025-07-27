Дуже несправедливо, – Осьмак розкритикувала систему запрошення шахісток на Гран-прі

Українська шахістка Юлія Осьмак висловилась про систему відбору гравчинь до серії Гран-прі ФІДЕ.

Своїми думками гросмейстерка поділилась з Tribuna.com.

"Такі турніри, як Гран-прі, це змагання, де хотілося б грати найбільше. Але враховуючи постать президента ФІДЕ Дворковича – туди дуже складно кваліфікуватись без належних зв'язків. І це дуже несправедливо.

Окрім незрозумілої системи кваліфікації, ФІДЕ видає вайлдкард, але як це робиться – теж незрозуміло. Щоб туди потрапити треба бути не просто топ-20, а топ-5. Лише у такому випадку вони не матимуть шансів тебе не запросити", – розповіла Осьмак.