Жодного Тоттенгема: Ноттінгем продовжив контракт зі своєю зіркою

Атакувальний півзахисник Ноттінгема Морган Гіббс-Вайт продовжив контракт зі своїм клубом.

Про це повідомила пресслужба "лісників".

Угоду розраховано до літа 2028 року, а у стані Форест заявили, що вона є рекордною для клубу.

A statement of intent from our owner Evangelos Marinakis, as Morgan Gibbs-White signs a record deal at the Club until the summer of 2028. 🤝 pic.twitter.com/WhvuhecdhI — Nottingham Forest (@NFFC) July 26, 2025

25-річний англієць захищає кольори Ноттінгема з 2022 року і за цей час зіграв 118 матчів у всіх турнірах – 18 забитих м'ячів та 28 асистів.

Зазначимо, що довгий час Гіббс-Вайта пов'язували з переходом в Тоттенгем, але у підсумку Форест звинуватили "шпор" у залаштункових іграх та пригрозили судом.

Раніше Ноттінгем оголосив про призначення ексдиректора Арсенала на аналогічну посаду в клубі.