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Жодного Тоттенгема: Ноттінгем продовжив контракт зі своєю зіркою

Володимир Максименко — 27 липня 2025, 08:29
Жодного Тоттенгема: Ноттінгем продовжив контракт зі своєю зіркою
Морган Гіббс-Вайт
Ноттінгем Форест

Атакувальний півзахисник Ноттінгема Морган Гіббс-Вайт продовжив контракт зі своїм клубом.

Про це повідомила пресслужба "лісників".

Угоду розраховано до літа 2028 року, а у стані Форест заявили, що вона є рекордною для клубу.

25-річний англієць захищає кольори Ноттінгема з 2022 року і за цей час зіграв 118 матчів у всіх турнірах – 18 забитих м'ячів та 28 асистів. 

Зазначимо, що довгий час Гіббс-Вайта пов'язували з переходом в Тоттенгем, але у підсумку Форест звинуватили "шпор" у залаштункових іграх та пригрозили судом.

Раніше Ноттінгем оголосив про призначення ексдиректора Арсенала на аналогічну посаду в клубі.

Чемпіонат Англії, АПЛ Футбольні трансфери Ноттінгем Форест Морган Гіббс-Вайт

Морган Гіббс-Вайт

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