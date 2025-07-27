Жодного Тоттенгема: Ноттінгем продовжив контракт зі своєю зіркою
Морган Гіббс-Вайт
Ноттінгем Форест
Атакувальний півзахисник Ноттінгема Морган Гіббс-Вайт продовжив контракт зі своїм клубом.
Про це повідомила пресслужба "лісників".
Угоду розраховано до літа 2028 року, а у стані Форест заявили, що вона є рекордною для клубу.
25-річний англієць захищає кольори Ноттінгема з 2022 року і за цей час зіграв 118 матчів у всіх турнірах – 18 забитих м'ячів та 28 асистів.
Зазначимо, що довгий час Гіббс-Вайта пов'язували з переходом в Тоттенгем, але у підсумку Форест звинуватили "шпор" у залаштункових іграх та пригрозили судом.
Раніше Ноттінгем оголосив про призначення ексдиректора Арсенала на аналогічну посаду в клубі.