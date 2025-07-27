Антонеллі – про провал у кваліфікаціях в Бельгії: Важкий момент, я втратив упевненість

Пілот Мерседес Андреа Кімі Антонеллі самокритично висловився щодо своїх виступів на етапі в Бельгії.

Слова 18-річного італійця наводить Motorsport.

Антонеллі провалив кваліфікацію як спринту, так і Гран-прі Бельгії, в обох випадках не зумівши подолати перший сегмент.

В останніх шести гонках Андреа чотири рази зійшов з дистанціїї і тільки одного разу фінішував в очках. Такі результати не могли не вплинути на впевненість гонщика.

"Починаючи зі старту європейської частини сезону, я намагався знайти впевненість у машині, і мені здається, що я зробив крок назад. Це важкий момент для мене, тому що я відчуваю, що не маю впевненості у тому, щоб давити вперед. У п'ятницю я намагався давити занадто сильно, а потім мене закрутило, і це ще більше підірвало впевненість у собі. Своєю манерою водіння я тільки збільшую проблему. І це дає мені ще менше впевненості в машині. З мого боку, я, мабуть, занадто багато намагаюся змінити спосіб водіння. І мені здається, що я їду не природно. Це дуже вимушено, те, як я їду, і це просто важко", – сказав Антонеллі.

Андреа Кімі Антонеллі мав розпочати Гран-прі Бельгії з 18-го місця, але команда вирішила змінити налаштування боліда. Через це італієць стартуватиме з піт-лейна.

Нагадаємо, що Гран-прі Бельгії проходитиме сьогодні, 27 липня. Заїзд розпочнеться о 16:00 за київським часом.