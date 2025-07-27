Англія та Іспанія визначать переможця жіночого чемпіонату Європи

Сьогодні, 27 липня, відбудеться фінал чемпіонату Європи з футболу серед жінок, в якому зустрінуться Англія та Іспанія.

Поєдинок прийматиме "Сент-Джейкоб Парк" в Базелі, стартовий свисток заплановано на 19:00 за київським часом.

На шляху до вирішального матчу Англія здобула вольову перемогу над Італією, зрівнявши рахунок на 96-й хвилині та вирвавши перемогу на 119-й.

Іспанія здолала збірну Німеччини та вдруге в історії вийшла до півфіналу, вперше з 1997-го, у фіналі турніру іспанки ніколи в історії не виступали, тому для них він буде дебютний.

Транслюватися матч в Україні буде на платформі Суспільне Спорт та медіасервісі MEGOGO.

Найтитулованішою командою Європи залишається Німеччина – на рахунку "бундестім" 8 перемог.