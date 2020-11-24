Краснодар - Севілья: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Севілья в 4 турі європейської Ліги чемпіонів зіграє проти Краснодара. Матч відбудеться у вівторок, 24 листопада, о 19:55 за Києвом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалах Футбол 3 та Воля Футбол у медіасервісі Мегого. Також онлайн матч Краснодар - Севілья дивіться на нашому сайті.

Севілья разом з Челсі мають по по 7 очок після 3 турів і очолюють турнірну таблицю. У Краснодара та Ренна - по 1 очку. У минулому турі Краснодар вигравав у Севільї - 0:2 та грав убільшості, але не зміг втримати навіть нічию (3:2).

Нагадаємо, київське Динамо 24 листопада прийматиме Барселону. Гра в Києві розпочнеться о 22:00 за київським часом.