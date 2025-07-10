Збірна України перемогла Латвію та достроково вийшла у плейоф чемпіонату Європи з Counter-Strike 2

Збірна України з Counter-Strike 2, яка представлена складом Team Next Level, здобула перемогу над Латвією у другому турі групового етапу чемпіонату Європи.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1. Латвійський колектив hyperwrld мінімально забрав власний пік Dust2, проте не зумів нав'язати боротьбу на двох інших мапах – 13:3 Nuke та 13:8 Mirage.



Ця перемога гарантувала TNL вихід у плейоф турніру, у першому турі вони переграли Словаччину з рахунком 2:0.

12 липня збірна України зіграє у плейоф чемпіонату Європи, який проходить у Косово. Змагання відбуваються з 9 по 13 липня, призовий фонд складає 29,456 євро.