 Костюк - Хибино смотреть онлайн матч Roland Garros - футбол 1. LIVE | Теніс | Champion.com.ua
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Костюк - Хібіно: онлайн-трансляція 1 кола Roland Garros. LIVE

Сьогодні 07:30 1068 0
Костюк - Хібіно: онлайн-трансляція 1 кола Roland Garros. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк (119) у першому колі Roland Garros зіграє з представницею японії Нао Хібіно (84).

Гру заплановано на вівторок, 29 вересня на корті №13 першим запуском. Початок о 12:00 за зиївським часом (час може змінюватися в залежності від дощу в Парижі). Дивіться пряму трансляцію поєдинку Костюк - Хібіно наживо на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

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Раніше суперниці між собою не грали.

Марта Костюк вперше пробилася до основної сітки турніру, вигравши кваліфікацію.

Нагадаємо, напередодні сенсаційно покинула корти Парижу Даяна Ястремська, яка програла 785-й ракетці світу Гавріловій. Також припинила свої виступи Катаріна Завацька, яка програла 8-й ракетці світу Кікі Бертенс. Перша ракетка України Еліна Світоліна з перемоги стартувала на Відкритій першості Франції, здолавши в двох сетах росіянку Варвару Грачову.

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