Завацька програла Бертенс у першому колі Roland Garros

Матч тривав 2 години 7 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українка Катеріна Завацька програла Кікі Бертенс (Нідерланди), яка зараз знаходиться на 8-ій сходинці світового рейтингу, у першому колі Roland Garros.

Українка добре розпочала матч. Досить впевнено виграла перший сет - 6:2. Але далі Бертенс переломила хід гри і перемогла - 6:2, 6:0. Матч тривав 2 години 7 хвилин. Завацька зробила 2 подвійні помилки та реалізувала усього 5 брейків із 12.

У другому колі турніру Кікі Бертенс зустрінеться з італійкою Сарою Еррані.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Ґрунт

Друге коло, 28 вересня

Кіке Бертенс (Нідерланди) - Катаріна Завацька (Україна) 2:6, 6:2, 6:0

Раніше, Ястремська сенсаційно програла 785-й ракетці та залишила Roland Garros.