Ястремська сенсаційно програла 785-й ракетці та залишила Roland Garros

Матч тривав 1 годину та 30 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка України Даяна Ястремська програла австралійці Дарії Гавріловій, яка зараз знаходиться на 785-й сходинці світового рейтингу, у першому колі Roland Garros.

Австралійка домінувала протягом усієї гри та впевнено перемогла в двох сетах - 6:4, 6:3. Матч тривав 1 годину 30 хвилин. Ястремська виконала 1 ейс, зробила 1 подвійну помилку та реалізувала усього 1 брейк із 9.

У другому колі турніру Гаврілова зустрінеться з Ежені Бушар (Канада).

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Ґрунт

Перше коло, 27 вересня

Дарія Гаврілова (Австралія) - Даяна Ястремська (Україна) 6:4, 6:3

У другий ігровий день Відкритої першості Франції Еліна Світоліна зіграє проти росіянки Варвари Грачової, а Катаріна Завацька посперечається за перемогу з 8-ю ракеткою світу Кікі Бертенс.

Раніше, Світоліна виграла 15-й титул WTA.