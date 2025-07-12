Стало відомо, хто в Україні покаже матч-відповідь Ліги Європи між Ільвесом та Шахтарем

17 липня у Фінляндії відбудеться матч-відповідь першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА між місцевим Ільвесом та Шахтарем.

Зустріч, яка розпочнеться о 19:00 за київським часом, українські вболівальники можуть подивитися на платформі кіно і телебачення Київстар ТБ.

Нагадаємо, перша гра проти Ільвеса завершилася розгромною перемогою Шахтаря (6:0). Переможець двоматчевого протистояння у другому раунді кваліфікації зіграє проти турецького Бешикташа.

Раніше воротар Бешикташа Мерт Гюнок висловився про матчі другого кваліфікаційного раунду проти донецького Шахтаря, куди українська команда майже напевно пробилась після перемоги над Ільвесом (6:0).

Напередодні Шахтар обіграв словенський Бріньє (Гросуплє) у контрольному матчі.