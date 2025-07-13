Кудрівка продовжила контракт із захисником – ЗМІ
Роман Гагун
НК Верес
Кудрівка продовжила контракт із захисником Романом Гагуном.
Про це повідомляє Sport Arena.
За інформацією джерела, 31-річний гравець був близьким до виходу з клубу, проте зрештою сторони вирішили продовжити співпрацю.
Роман Гагун у своїй кар'єрі пограв за Агробізнес, Рух, Верес та грузинську Лазику. На його рахунку в сезоні 2024/25 – 16 ігор та один асист у складі Кудрівки.
Раніше повідомлялося, що Кудрівка активно шукає форварда.
Нагадаємо, що 1 травня Кудрівка у серії пенальті переграла Ворсклу та вийшла в УПЛ. Команда гратиме домашні матчі сезону 2025/26 на "Оболонь-Арені".
Раніше головний тренер колективу Василь Баранов заявив, що команді необхідно підсилити всі ланки.