Інтер цікавиться форвардом збірної Бельгії

Нападник РБ Лейпциг і збірної Бельгії Лої Опенда потрапив у сферу інтересів Інтера.

Про це повідомляє Football Italia.

За їхньою інформацією, Інтер планує підсилити лінію атаку ще одним гравцем. Розглядаються кандидатури Опенда та ще одного неназваного гравця. При чому, в списку пріоритетів Опенда йде на другому місці. Втім, підписання ще одного нападника можливе лише за умови відходу Мехді Таремі.

Контракт Опенда з РБ Лейпциг діє до літа 2028 року. Трансферна вартість нападника оцінюється в 50 мільйонів євро. У минулому сезоні на рахунку 25-річного нападника 13 голів і 11 асистів у 45 матчах у всіх турнірах.

У 2022 році Опенда дебютував за збірну Бельгії, за яку сумарно провів 27 матчів і забив 3 голи.