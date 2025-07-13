Наполі підпише захисника Болоньї

Центральний захисник Болоньї Сем Бекема продовжить кар’єру в складі чемпіонів Італії, Наполі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, клуби вже домовилися щодо умов трансферу. Болонья отримає за свого гравця 31 мільйон євро плюс бонуси.

Сам Бекема погодився на перехід у Наполі ще кілька тижнів тому. Найближчим часом він підпише усі необхідні для трансферу документи.

Бекема виступає за Болонью з літа 2023 року, коли італійський клуби придбав його у АЗ Алкмар за 8 мільйонів євро. У минулому сезоні на рахунку 26-річного нідерландця 2 асисти в 47 матчах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося про те, що Наполі відмовився від боротьби за уругвайського форварда Ліверпуля Дарвіна Нуньєса.