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Збірна України U-18 розгромно програла Данії у своєму заключному матчі на Євробаскеті-2025

Олексій Мурзак — 13 липня 2025, 16:44
Збірна України U-18 розгромно програла Данії у своєму заключному матчі на Євробаскеті-2025
ФБУ

Жіноча збірна України зіграла свій заключний матч на чемпіонаті Європи-2025 в категорії U-18 в Дивізіоні В, поступившись збірній Данії.

Матч завершився з рахунком 69:91.

У складі "синьо-жовтих" 24 очка набрала Валерія Куценко, 20 очок у Поліни Тупало.

Таким чином, вигравши три перших матчі і поступившись у всіх наступних іграх жіноча збірна України U-18 зайняла підсумкове 16-те місце.

Чемпіонат Європи U-18. Жінки. Дивізіон В
Вільнюс, Литва. Матч за 15-16 місця

Україна – Данія 69:91 (23:23, 18:21, 19:34, 9:13)

У попередньому матчі українки програли Румунії.

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