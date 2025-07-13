Збірна України U-18 розгромно програла Данії у своєму заключному матчі на Євробаскеті-2025

Жіноча збірна України зіграла свій заключний матч на чемпіонаті Європи-2025 в категорії U-18 в Дивізіоні В, поступившись збірній Данії.

Матч завершився з рахунком 69:91.

У складі "синьо-жовтих" 24 очка набрала Валерія Куценко, 20 очок у Поліни Тупало.

Таким чином, вигравши три перших матчі і поступившись у всіх наступних іграх жіноча збірна України U-18 зайняла підсумкове 16-те місце.

Чемпіонат Європи U-18. Жінки. Дивізіон В

Вільнюс, Литва. Матч за 15-16 місця

Україна – Данія 69:91 (23:23, 18:21, 19:34, 9:13)

У попередньому матчі українки програли Румунії.